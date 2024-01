Echo: chi ha ucciso il padre di Maya Lopez? La differenza tra i fumetti e l'MCU

Oggi ha fatto il suo debutto nella sua interezza la serie Marvel Studios Echo, che ha per protagonista il personaggio di Maya Lopez, interpretato nuovamente da Alaqua Cox dopo il debutto in Hawkeye. Tuttavia, lo show si è preso alcune libertà, come l'identità di chi ha ucciso il padre di Maya.

Echo, alias Maya Lopez, è un'eroina nativa americana sorda che viene introdotta per la prima volta nella linea temporale del MCU e nei fumetti Marvel Comics come villain. Le due iterazioni condividono alcune somiglianze per quanto riguarda il suo percorso narrativo e alcuni dei personaggi chiave.

Tuttavia, ci sono alcune differenze fondamentali tra la Echo del MCU e la sua controparte a fumetti, in particolare per quanto riguarda l'omicidio del padre, che si rivelerà importante per il futuro del personaggio nel MCU. Nel frattempo, potete leggere la nostra recensione dei primi episodi di Echo.

Nella serie Disney+ Hawkeye, Echo è la leader della Tracksuit Mafia, una fazione dell'esteso impero criminale di Wilson Fisk. Da bambina, Echo è stata cresciuta dal padre William, che ha guidato la Tracksuit Mafia prima di lei. Tuttavia, a un certo punto del Blip, il padre di Echo viene assassinato da Clint Barton, che operava come un vigilante assassino chiamato Ronin. Nella serie vedevamo Echo dargli la caccia.

Differenza tra serie e fumetti

La vicenda raggiunge però un punto critico quando Clint Barton rivela di aver ricevuto la posizione di William da qualcuno che lavorava per Fisk. Nel MCU, Wilson Fisk, alias Kingpin, ha cresciuto Echo dopo la morte di William, agendo come uno zio. Durante le sue indagini, Echo affronta un altro membro della Tracksuit Mafia, Kazi Kazimierczak, che era sospettosamente assente da una riunione la notte in cui William è morto.

Alla fine, Echo scopre che è stato lo stesso Fisk a orchestrare la morte di William, fornendo la sua posizione a Ronin in modo che venisse eliminato. Nel finale di stagione, Echo affronta Kingpin e lo uccide apparentemente, nello stesso modo in cui Echo uccideva Kingpin nei fumetti.

Nei fumetti, proprio come nel MCU, Kingpin orchestrava la morte di William e successivamente adottava Echo, nascondendo le circostanze della morte del padre. Tuttavia, e qui c'è la differenza sostanziale con lo show, Kingpin cresceva Echo facendole credere che Daredevil avesse ucciso suo padre. Affinando le sue capacità, Echo diventava un'artista marziale letale che alla fine avrebbe affrontato Daredevil.