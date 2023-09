Echo, i Marvel Studios hanno ridotto il numero di episodi della nuova serie

Continuano le indiscrezioni non particolarmente positive per Echo, serie TV che sembra essere nata sotto una cattiva stella. Dopo la notizia dello slittamento dal 29 novembre a inizio 2024, un altro rumor sembrerebbe gettare nuova luce sulle difficoltà produttive dello show. A quanto pare i Marvel Studios avrebbero deciso di ridurre il numero di episodi per problemi di ritmo.

Lo scoop arriva dall'account Twitter @CanWeGetToast: "Diverse fonti hanno confermato che la serie Echo sarà composta da cinque episodi della durata di un'ora ciascuno. Inizialmente dovevano essere sei, ma uno di questi è stato tagliato per problemi di ritmo".

Il personaggio di Maya Lopez, protagonista della serie, era già apparso in Hawkeye dove nel finale ha un alterco alquanto particolare con Kingpin (Vincent D'Onofrio). Proprio quest'ultimo dovrebbe essere il villain principale dello show in modo da fare da apripista agli eventi di Daredevil: Born Again.

Da Wandavision a Loki: i supereroi Marvel diventano adulti (ma lo sono sempre stati)

Di cosa parla Echo?

Echo racconterà la storia di Maya Lopez, il cui comportamento a New York ha delle ripercussioni sulla sua vita nella città natale, dove deve affrontare il passato e rientrare in connessione con le sue radici da nativa americana, oltre a dover accettare il significato di famiglia e di comunità se spera di andare avanti nella propria vita.

Si vocifera anche che la serie abbia subito dei pesanti reshoot e che prima di essi Kevin Feige, capo dei Marvel Studios, ritenesse "inguardabile" la serie. Staremo a vedere quale sarà il risultato finale non appena lo show debutterà su Disney+.