Young Avengers: Marvel sta lavorando al film?

Marvel Studios starebbe lavorando ad un adattamento cinematografico di Young Avengers, come riportato in queste ore sui social. Per il momento non ci sono conferme ufficiali sulla lavorazione del film a cui lo studio si starebbe dedicando e il processo di lavorazione sarebbe molto lungo. Se ci fosse qualcosa di fondato nelle notizie apparse online presumibilmente passerà quindi diverso tempo prima che il progetto si concretizzi.

Da tempo esistono voci sul possibile adattamento di Young Avengers, tanto che i fan dei fumetti e del Marvel Cinematic Universe suoi social ogni tanto ne parlano. In passato Kevin Feige non ha escluso la possibilità di vedere un film con al centro il team composto dai giovani supereroi e aveva dichiarato:"Qualsiasi cosa sui fumetti che non abbiamo ancora fatto è sempre tra i potenziali progetti".

L'intenzione di Feige è quella di proseguire nell'espansione del MCU anche per un decennio:"Penso che sarebbe fantastico, altri 10 anni, altri 20 film o giù di lì. Ci stiamo concentrando un passo alla volta".

Non è quindi escluso che Marvel inserisca gli Young Avengers in altri film o serie tv in produzione prima che gli studios lavorino ad un film completamente dedicato a questi personaggi. Al momento fa già parte del Marvel Cinematic Universe il personaggio di Cassie Lang mentre Kate Bishop apparirà nella serie Hawkeye di Disney+.