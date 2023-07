The Marvels: Captain Marvel, Nick Fury, gatti e battaglie nello spazio nel secondo trailer

Una nuova avventura avrà luogo nel multiverso Marvel, quella di The Marvels, con protagoniste Brie Larson, Iman Vellani e Teynah Parris: ecco il nuovo trailer del cinecomic.

Marvel ha scelto di intervenire in maniera marginale al San Diego Comic-Con,ma questo non ha impedito alla compagnia di proseguire nella sua attività di marketing lanciando a sorpresa il secondo trailer di The Marvels, il nuovo cinecomic del MCU con Brie Larson, Iman Vellani e Teyonah Parris.

Il secondo film dedicato alla Captain Marvel di Brie Larson e le altre eroine del MCU, tra cui anche la giovane interprete di Ms. Marvel Iman Vellani e l'attrice di WandaVision Teyonah Parris, offre uno sguardo a ciò che accadrà al trio al femminile. Carol, Monica e Kamala sono costrette a unire le forze dopo che i loro poteri si sono mescolati, portando a uno scambio ogni volta che si attivano. Nel promo non manca neppure il ritorno di Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury e la villain di Zawe Ashton, Dar-Benn, che è intenzionata a distruggere diversi mondi.

The Marvels, diretto da Nia DaCosta, è il nuoco cinecomic della Fase 5 dell'MCU, inaugurata mesi da Ant-Man and the Wasp: Quantumania e proseguita con Guardiani della Galassia Vol. 3.

L'uscita italiana di The Marvels è fissata all'8 novembre 2023.