The Marvels: la descrizione delle scene post-credits durante un primo test screening del film

Arriva in rete quella che sembrerebbe essere a tutti gli effetti la descrizione delle due scene post-credits di The Marvels, film in arrivo nelle sale a novembre.

Un primo test-screening di The Marvels, prossimo film dell'MCU, si è tenuto di recente e il pubblico presente ha potuto già osservare le scene post-credits che sembrerebbero dare il via a un nuovo progetto basato sui fumetti. La descrizione della scene è ovviamente già finita in rete.

ATTENZIONE SPOILER!

Nella prima scena Monica Rambeu si risveglia in una sala all'interno di un'ospedale. Vicino a lei c'è la madre, vestita da Captain Marvel. A quanto pare Monica, per via degli eventi accaduti nel film, è stata trasportata in un altro universo in cui la madre non è mai scomparsa, ma addirittura è diventata Captain Marvel.

Nella seconda, invece, si intravede Kamala Khan mentre parla con Kate Bishop (protagonista della serie Hawkeye). Kamala le fa notare come nel mondo ci siano altre eroine come loro e che dovrebbero fare squadra, menzionando anche la figlia di Scott-Lang aka Ant-Man. La scena sembra quindi essere un pretesto per la formazione degli Young Avengers, progetto Marvel a lungo rumoreggiato.

Di cosa parlerà The Marvels?

The Marvels vedrà un team up sul grande schermo tra Kamala Khan, Monica Rambeau e Captain Marvel, unite contro un nuovo minaccioso nemico. Nel film ci sarà anche il ritorno di Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury. L'uscita nelle sale è fissata al 10 novembre.