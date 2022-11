Harry Potter: Ralph Fiennes potrebbe tornare nei panni di Voldemort? La sua risposta

La star della saga di Harry Potter, Ralph Fiennes, ha recentemente discusso di un suo possibile ritorno nei panni del cattivo del franchise, Lord Voldemort. Fiennes è stato scelto per interpretare il cattivo principale della serie di film quando il mago oscuro fa il suo terrificante ritorno in Harry Potter e il calice di fuoco (2005) ed è stato poi riconfermato in tre dei quattro successivi film di Harry Potter con grande successo.

Parlando con Variety, Ralph Fiennes non ha escluso un possibile ritorno nei panni di Voldemort nel popolare. Quando gli è stato chiesto se sarebbe mai tornato nel ruolo del mago pallido, glabro e deforme, l'attore ha rivelato che lo avrebbe fatto. "Certo, certo", ha risposto Fiennes, "Non c'è dubbio".

Come Voldemort può tornare nei futuri progetti di Harry Potter?

Durante l'assemblea degli investitori, il CEO di Warner Bros. Discovery David Zaslav ha fatto capire chiaramente di voler tornare a sfruttare i franchise miliardari di cui la compagnia possiede i diritti, in primis Harry Potter, realizzando nuovi film col benestare di J.K. Rowling. Si ipotizza anche l'arrivo di un'eventuale serie tv per HBO Max, perciò le possibilità per il ritorno di Voldemort non mancano, naturalmente se i nuovi progetti si concretizzeranno. Ma ci sono altri ostacoli da superare.

Harry Potter e i doni della morte vede Harry ei suoi amici alla ricerca degli Horcrux di Voldemort nel tentativo di sconfiggere il mago malvagio una volta per tutte. Il corso dell'azione spinge Harry e Voldemort verso una fatidica resa dei conti che porterà alla morte del perfido mago.

Visto il suo decesso, riportarlo indietro in un sequel è un'ipotesi da non prendere in considerazione. Sebbene il corpo di Voldemort sia stato collocato in una camera sconosciuta fuori dalla Sala Grande del Castello di Hogwarts, J.K. Rowling aveva dichiarato in precedenza che il mago malvagio non poteva nemmeno tornare come fantasma. Tuttavia, potrebbe essere possibile rivederlo in un prequel che descriva in dettaglio gli eventi che hanno portato all'assassinio di Lily e James Potter da parte di Voldemort. Sfortunatamente, un prequel potrebbe anche rivelarsi privo di fattibilità a causa dell'età di Fiennes e della morte di Alan Rickman, intterprete di Severus Piton.

Il ritorno di Ralph Fiennes nei panni di Voldemort può avvenire solo in un sequel che riporti indietro Voldemort dalla morte, consentendo al divo inglese di riprendere il ruolo anche se la sua precedente apparizione risale a più di dieci anni fa. Ma i fan accetteranno di buon grado questo tipo di alterazioni della storyline tracciata nei libri? E Warner Bros. si avventurerà in un terreno così pieno di insidie? Lo scopriremo prossimamente.