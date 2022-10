Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts: vedere la reunion in DVD è una tempesta di emozioni

Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts non è uscito in blu-ray, ma paradossalmente il DVD targato Warner è il modo migliore per amplificare le emozioni di una struggente reunion.

Finora era disponibile solamente in streaming. Adesso il bellissimo speciale Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts realizzato da HBO Max sull'attesissima reunion dei protagonisti del magico franchise cinematografico, è arrivato finalmente in homevideo con un DVD targato Warner Bros. Home Entertainment. DVD che come vedremo, per motivi affettivi è il modo migliore per rivivere il magico mondo creato dall'autrice J.K. Rowling e soprattutto fare un viaggio nel tempo e ripiombare nelle atmosfere indimenticabili degli otto film a vent'anni dal capostipite di una delle saghe più amate di tutti i tempi, ovvero Harry Potter e la Pietra Filosofale. Per l'occasione, infatti, Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson e Tom Felton, insieme al regista Chris Columbus e altri amatissimi membri del cast della saga hanno fatto ritorno a Hogwarts per festeggiare l'anniversario.

I 20 anni di Harry Potter e il caro vecchio DVD: emozioni e un groppo in gola

Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, Emma Watson, Tom Felton, Matthew Lewins in in una scena del film

Quello che fa una certa impressione guardando Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, è vedersi travolti da questa marea di ricordi ed emozioni attraverso un DVD. La frase che dà il via allo speciale, "Cosa misteriosa il tempo", trova infatti un duplice significato. Oltre a quello esplicito dei vent'anni passati dalla saga e sui suoi protagonisti, visti crescere da ragazzini ad adulti, c'è quello di apprezzare questo materiale attraverso il magico (aggettivo più che mai pertinente parlando di Harry Potter) dischetto che all'epoca era nato da pochi anni e stava spopolando perché aveva spalancato un nuovo mondo sulla fruizione casalinga dei prodotti cinematografici.

Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, Daniel Radcliffe e Helna Bonham Carter in una scena del film

Per uno scherzo del destino, ci troviamo fra l'altro a maneggiare il formato video più datato, quasi passato di moda nell'era del blu-ray e del 4K UHD. E questo, parallelamente alle immagini che scorrono sullo schermo sulla saga di Harry Potter, suscita inevitabilmente un groppo in gola e fa montare ulteriormente la nostalgia. Altra considerazione: ci troviamo ancora a maneggiare fieramente un dischetto, soprattutto il vetusto DVD, in un'era dove lo streaming impazza. Uno streaming che, secondo quelle che erano le previsioni, già da anni avrebbe dovuto spazzare via l'homevideo, che invece resiste imperterrito perché il dischetto, a suo modo, soprattutto se inserito in confezioni adeguate e accattivanti, conserva comunque ancora la sua magia, proprio come il maghetto di Hogwarts.

Una reunion che è un viaggio nel tempo tra ricordi struggenti

Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, Emma Watson in una sequenza

Quanto allo speciale Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, è una vera manna per gli appassionati del franchise. Attraverso la reunion dei membri del cast, emergono numerosi retroscena, dietro le quinte, interviste, struggenti ricordi e curiosità: attraverso i luoghi delle riprese si ripercorrono i momenti più emozionanti della leggendaria saga, e si omaggia chi non c'è più. Oltre ai registi che si sono succeduti al timone, Chris Columbus, Alfonso Cuarón, Mike Newell e David Yates, e ai principali protagonisti Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, si rivedono anche tutti gli altri, da Helena Bonham Carter a Robbie Coltrane (scomparso da pochi giorni), da Ralph Fiennes a Jason Isaacs, da Gary Oldman e Tom Felton, giusto per citarne qualcuno.

Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, Emma Watson, Evanna Lynch e Bonnie Wright in una scena del film

Scoprire gli inizi della saga, la scelta degli attori ancora ragazzini, ripercorrere la loro crescita assieme al succedersi dei film in un'atmosfera sognante è un incantesimo che non può non stregare i fan del franchise, che saranno inevitabilmente travolti da mille emozioni (e qualche lacrima) tra le immagini attuali della reunion, le interviste, gli aneddoti, il materiale d'archivio, i provini, i momenti sul set e gli spezzoni dei film. Un documentario bello ed efficace, che diventa imperdibile per i fan di Harry Potter.

DVD al top per lo standard del formato, ma che rimpianto per l'HD mancato

Per quanto riguarda invece la parte strettamente tecnica, pur nel già citato tributo alla nostalgia, l'unico rammarico è che Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts sia disponibile solamente in DVD e non in blu-ray. In ogni caso l'edizione DVD targata Warner, che fra l'altro si presenta con un'elegante slipcase, è tecnicamente al top per lo standard, ed è comunque più che sufficiente per rivivere nella maniera più intensa le emozioni del documentario. Sul piano video, ovviamente il dettaglio è lontano dall'alta definizione, comunque nel costante avanti e indietro nel tempo fra riprese attuali e spezzoni dei film, il quadro si mantiene sempre piacevolmente compatto, con poche sgranature e un croma che seppur non intenso è sempre aderente al mondo di Howgarts. Efficace anche l'audio in Dolby Digital 5.1, che nella parte delle interviste e degli incontri offre dialoghi puliti e cristallini, ma quando deve riprodurre le scene più spettacolari dei film, risponde presente con un massiccio intervento dell'asse posteriore, un buon impatto del sub e un'ottima spazialità generale. Negli extra solo una featurette di poco più di due minuti.