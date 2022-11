Harry Potter: una serie sul Wizarding World è in lavorazione? La risposta di HBO Max

Durante l'assemblea degli investitori, il CEO di Warner Bros. Discovery ha fatto capire chiaramente di voler tornare a sfruttare i franchise miliardari di cui la compagnia possiede i diritti, in primis Harry Potter e Il signore degli anelli. Il CEO David Zaslav ha espresso chiaramente l'interesse in una nuova trilogia di film sul celebre maghetto occhialuto, naturalmente col benestare di J.K. Rowling. E un'eventuale serie tv per HBO Max?

La domanda è stata posta da Variety a Sarah Aubrey, Head of Originals del servizio di streaming e la sua risposta non è stata negativa. Al momento non vi è nessuna serie tv su Harry Potter in sviluppo attivo, ma lo studio starebbe valutando varie idee al riguardo.

Animali fantastici 4 e 5, gli spinoff di Harry Potter sono in stallo

"Non c'è niente come un fan di 'Harry Potter', in termini di appetito per la narrazione e per nuovi modi di interagire con questi personaggi", ha esordito Aubrey. "Quindi, che si tratti di una reunion, di eventi dal vivo o di giochi, siamo impegnati a creare nuovi contenuti per quei fan e pensare a cosa fare dopo. Al momento non abbiamo una serie in sviluppo attivo. Ma siamo molto coinvolti in questo settore perché i fan chiedono a gran voce più narrazione".

Ricordiamo che la saga di Harry Poitter comprende otto lungometraggi ispirati ai romanzi di J.K. Rowling oltre alla trilogia spinoff di Animali fantastici e dove trovarli. Trilogia pensata inizialmente per un arco narrativo di cinque film e al momento in stallo.