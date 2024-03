Harry Potter, Peter Mullan ricorda la sua esperienza sul set: 'Non me ne fregava un ca**o'

Peter Mullan ha parlato in modo molto schietto della sua esperienza sul set della saga cinematografica di Harry Potter, ammettendo che non gli importava nulla dei film tratti dai romanzi di J.K. Rowling.

Le dichiarazioni dell'attore

Durante una masterclass che si è svolta all'evento Series Mania in Francia in questi giorni, Peter Mullan ha parlato di quando ha ottenuto la parte di Corban Yaxley nei film Harry Potter e i doni della morte.

L'attore ha spiegato perché ha accettato di recitare nella saga: "L'ho fatto in modo che i miei figli potessero essere sul set. Non me ne fregava un ca--o di Harry Potter".

Mullan ha inoltre raccontato che ha avuto qualche problema a interpretare le sue scene: "Ti danno semplicemente la bacchetta. Questo pezzo di me--da. La stavo tenendo come se fossi in una gang e stessi tenendo in mano un coltello".

Harry Potter e i Doni della Morte Parte 2: era l'epilogo che meritavamo?

Chi ha interpretato Peter Mullan

Mullan ha avuto la parte di Corban Yaxley, un Mangiamorte che ha combattuto durante la Prima e la Seconda Guerra dei Maghi. Il mago ha inoltre avuto il ruolo di infiltrato di Lord Voldemort nel Ministero della Magia.

Yaxley si è poi introdotto nel castello di Hogwarts per aiutare Draco Malfoy ad assassinare Albus Silente.