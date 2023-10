Harry Potter: chi è David Holmes, lo stunt di Daniel Radcliffe rimasto paralizzato dopo un incidente sul set

Daniel Radcliffe sta girando un documentario sulla sua controfigura di Harry Potter, David Holmes, rimasto paralizzato dopo un incidente sul set. Dopo essere stato assunto come controfigura di Radcliffe per gli adattamenti cinematografici di Harry Potter, David Holmes si è rotto il collo dopo un'acrobazia andata storta durante le riprese di Harry Potter e i Doni della Morte: Parte 1 (2010).

Daniel Radcliffe nei panni di Harry Potter nel film I Doni della Morte - parte 1

David Holmes, nato nell'Essex 42 anni fa, è rimasto paralizzato dal petto in giù. Il documentario intitolato David Holmes: The Boy Who Lived farà luce sul tragico incidente che ha sconvolto il suo mondo.

L'incidente sul set di Harry Potter

Che cosa è successo realmente a David Holmes? L'uomo ha rivelato i dettagli dell'infortunio in un'intervista al Mirror nel 2014.

Robbie Coltrane e Daniel Radcliffe in una scena del film Harry Potter e i doni della morte - parte 1

Holmes stava provando una scena di volo presso i Warner Bros Studios a Leavesden, nel 2009, quando fu tirato indietro a tutta velocità da un cavo ad alta resistenza in un'acrobazia "jerk back" che replica gli effetti di un'esplosione. Holmes fu lanciato contro un muro e si ruppe immediatamente il collo.

Fu portato d'urgenza al Watford General Hospital prima di essere trasferito al Royal Orthopaedic Hospital di Stanmore, a nord-ovest di Londra, dove rimase per sei mesi. Fu qui che Holmes scoprì di essere paralizzato dal petto in giù e di avere movimenti limitati nelle braccia e nelle mani.

Holmes ha parlato delle conseguenze immediate dell'incidente spiegando: "Ho colpito il muro e poi sono atterrato sul materassino sottostante. Il mio coordinatore degli stuntman mi ha afferrato la mano e mi ha detto: 'Stringimi le dita'. Potevo muovere il braccio per afferrargli la mano, ma non potevo stringergli le dita. L'ho guardato negli occhi ed è stato allora che ho capito che quello che era successo era grave. Ricordo che perdevo e poi riprendevo coscienza a causa del dolore. Avevo già rotto un osso, quindi riconoscendo quella strana sensazione in tutto il corpo, dalla punta delle dita fino ai piedi, sapevo di aver davvero fatto qualche danno".

Una scena del film Harry Potter e i Doni della Morte - parte 1 con Daniel Radcliffe, David Thewlis e Bonnie Wright

Lo stunt ha ricordato il suo primo pensiero: "Non chiamate mamma e papà, non voglio preoccuparli".

Durante la degenza in ospedale, David Holmes riceveva regolarmente visite da Daniel Radcliffe e dall'interprete di Draco Malfoy Tom Felton. Radcliffe ha organizzato un'asta di beneficenza e una cena per raccogliere fondi per le spese mediche di Holmes definendolo "una persona incredibilmente importante nella mia vita".

Harry Potter: tutti hanno scordato l'esistenza dell'unica scena post-credit

La carriera di David Holmes prima dell'incidente

Daniel Radcliffe davanti alla tenda in una scena del film Harry Potter e i doni della morte - parte 1

La carriera di David Holmes è iniziata all'età di sei anni, quando è diventato un ginnasta agonista competitivo e ha ottenuto il suo primo lavoro come controfigura per il film di fantascienza Lost in Space (1998) con Matt LeBlanc e William Hurt.

Ha interpretato la controfigura di Daniel Radcliffe nel primo film di Harry Potter, Harry Potter e la pietra filosofale, uscito nel 2001, dopo essere stato notato dal coordinatore degli stunt Greg Powell.

Parlando dell'incidente del 2014, ha dichiarato: "A volte ho dei flashback dell'incidente - a volte lo rivivo mentre mi sto addormentando - ma è qualcosa con cui ho imparato a convivere".

David Holmes: The Boy Who Lived conterrà "filmati personali e sinceri girati negli ultimi dieci anni, materiale dietro le quinte delle acrobazie di Holmes, scene della sua vita attuale e interviste intime con David, Radcliffe, amici, famiglia ed ex membri della troupe di Harry Potter".