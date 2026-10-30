Harry Potter, ecco come cambierà Hogwarts nella serie HBO rispetto ai film

Quindici anni dopo l'uscita dell'ultimo film con Daniel Radcliffe, il mondo di Harry Potter si prepara a tornare sullo schermo con una nuova incarnazione. HBO ha pubblicato un poster ufficiale della serie televisiva, mostrando Dominic McLaughlin nei panni del giovane mago e riportando in primo piano uno degli elementi più riconoscibili dell'intera saga: Hogwarts. Ma è proprio il castello, riflesso nelle lenti degli occhiali di Harry, a offrire un dettaglio interessante per chi conosce bene la versione cinematografica.

Hogwarts cambia aspetto nella nuova serie di Harry Potter

La prima stagione si intitolerà Harry Potter e la Pietra Filosofale, come il romanzo di J.K. Rowling da cui prende le mosse, e debutterà il 25 dicembre 2026. L'immagine promozionale riprende anche la celebre definizione del protagonista, Il bambino che è sopravvissuto, richiamando il suo primo incontro con Voldemort quando era ancora in fasce.

Il poster diffuso da HBO mette in evidenza il volto di McLaughlin, con gli iconici occhiali rotondi e la cicatrice sulla fronte. Sullo sfondo, il riflesso di Hogwarts permette di osservare una nuova interpretazione visiva del castello, già diventato un luogo iconico grazie agli otto film interpretati da Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint.

La produzione televisiva avrà l'opportunità di ricostruire da capo gli ambienti della saga, senza dover necessariamente riprodurre le scelte estetiche della precedente trasposizione. Il nuovo materiale promozionale offre quindi un primo assaggio di questa identità visiva, anche se un singolo poster non permette ancora di valutare nel dettaglio tutte le differenze rispetto alla versione cinematografica.

La scelta di concentrarsi sul riflesso di Hogwarts negli occhiali di Harry è comunque significativa: il castello resta il centro dell'immaginario della saga, ma si prepara a essere reinterpretato per una nuova generazione di spettatori.

James e Lily Potter e il ritorno di personaggi assenti nei film

Harry Potter: la prima immagine del nuovo protagonista

La pubblicazione del poster arriva a pochi giorni da un altro annuncio relativo al cast. Il 27 ottobre HBO ha infatti svelato gli interpreti di James e Lily Potter: Jasper Talbot vestirà i panni del padre di Harry, mentre Hannah Chinn sarà sua madre. È stato annunciato anche Harry Gilby nel ruolo di Charlie Weasley, il fratello maggiore di Ron che non aveva trovato spazio negli adattamenti cinematografici.

La presenza di personaggi rimasti fuori dai film è uno degli aspetti più interessanti del progetto. La prima stagione sarà composta da otto episodi e avrà più tempo a disposizione rispetto a Harry Potter e la Pietra Filosofale del 2001, che condensava il romanzo in circa due ore e mezza.

Questo permetterà alla serie di recuperare elementi e figure secondarie che nella precedente trasposizione erano stati sacrificati per esigenze di durata. Tra le presenze annunciate figura anche Peeves, il poltergeist di Hogwarts, interpretato da Peter Serafinowicz e mai apparso nei film.

HBO ha già rinnovato la serie per una seconda stagione, che adatterà Harry Potter e la Camera dei Segreti. Il casting dei nuovi episodi ha inoltre portato a una sorpresa: Kit Harington, celebre per aver interpretato Jon Snow in Game of Thrones, vestirà i panni di Gilderoy Allock, il nuovo professore di Difesa contro le Arti Oscure.

L'attore prenderà il posto di Nicholas Hoult, che ha lasciato il progetto a causa di impegni incompatibili con il calendario delle riprese. Per Harington non si tratta, peraltro, di un personaggio completamente nuovo: ha già prestato la voce ad Allock nelle edizioni audio integrali di Harry Potter realizzate da Audible.

Con la prima stagione ormai vicina al debutto e il secondo capitolo già in preparazione, HBO sta costruendo un progetto di lungo periodo. L'appuntamento con il nuovo Harry Potter è fissato e sarà allora che il pubblico potrà finalmente scoprire quanto la serie riuscirà a distinguersi dagli otto film che hanno accompagnato un'intera generazione.