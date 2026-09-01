Harry Potter, HBO cambia gli stemmi di Hogwarts e corregge un errore dei film

Il nuovo Harry Potter continua a prendere le distanze dall'immaginario costruito dai film senza però rinunciare agli elementi più riconoscibili del mondo di Hogwarts. Questa volta sotto i riflettori finiscono le quattro Case della scuola di magia: HBO ha mostrato i nuovi stemmi di Grifondoro, Serpeverde, Tassorosso e Corvonero, realizzati appositamente per la serie televisiva.

Il restyling punta su linee più pulite e decorazioni meno elaborate rispetto a quelle diventate familiari sul grande schermo. A colpire, però, non è soltanto il nuovo stile grafico: uno dei simboli presentati corregge infatti un errore dei film che ha sempre fatto discutere.

Harry Potter, i nuovi stemmi delle Case di Hogwarts

Il nuovo stemma di Grifondoro

I simboli delle Case sono una delle componenti visive più riconoscibili dell'universo di Harry Potter. Sciarpe, divise, bandiere e stemmi hanno accompagnato per oltre vent'anni il franchise cinematografico e sono diventati parte integrante dell'identità della saga. La serie HBO, però, ha deciso di rimettere mano anche a questi elementi.

I nuovi loghi conservano gli animali tradizionalmente associati alle quattro Case, ma abbandonano buona parte dell'aspetto araldico e delle decorazioni elaborate utilizzate nelle precedenti produzioni Warner Bros. Al centro rimangono quindi il leone di Grifondoro, il serpente di Serpeverde, il tasso di Tassorosso e un animale destinato a far discutere soprattutto chi conosce bene i libri: l'aquila di Corvonero.

Harry Potter, lo stemma di Serpeverde

Il cambiamento estetico, mostrato durante le celebrazioni annuali di Back to Hogwarts, ha già diviso gli appassionati. C'è chi apprezza una grafica più essenziale e chi, invece, considera i vecchi stemmi più ricchi di personalità. Il nuovo corso sembra comunque coerente con l'obiettivo dichiarato della produzione, ovvero costruire una Hogwarts riconoscibile, ma non limitarsi a replicare quella dei film.

Corvonero ritrova l'aquila: HBO corregge una differenza storica dei film

Corvonero si riprende la sua aquila nella serie HBO

È proprio Corvonero a offrire l'indizio più interessante sulla direzione scelta dalla serie. Nonostante il nome inglese Ravenclaw possa trarre in inganno, nei romanzi la Casa fondata da Rowena Ravenclaw è rappresentata da un'aquila, non da un corvo. Il cinema aveva invece reso popolare quest'ultimo animale, modificando anche i colori originali della Casa: dal blu e bronzo dei libri al blu e argento visto nei film. Qualcosa che i fan dei libri non erano mai riusciti a mandare giù.

La nuova produzione recupera quindi l'aquila, riportando l'iconografia più vicino alla descrizione letteraria. Una modifica piccola solo in apparenza, perché sembra confermare la volontà di HBO di utilizzare i sette romanzi come riferimento principale anche per dettagli che le precedenti trasposizioni avevano reinterpretato.

Per le altre Case non ci sono rivoluzioni analoghe. Grifondoro mantiene il leone legato ai valori di coraggio e audacia che accompagnano Harry, Ron ed Hermione, Serpeverde conserva il serpente simbolo della Casa fondata da Salazar Slytherin, associata ad ambizione e astuzia e Tassorosso resta invece fedele al tasso e alle qualità di lealtà, pazienza e correttezza.

Tassorosso, il nuovo stemma

Sono dettagli visivi, certo, ma il mondo di Harry Potter ruota intorno alle quattro Case della Scuola di Magia e Stregoneria, simbolo di qualcosa di molto più profondo di quanto si pensi. La serie HBO sembra pertanto voler recuperare elementi dei libri lasciati ai margini o trasformati dal cinema, costruendo allo stesso tempo una propria identità. Ovviamente il vero banco di prova arriverà il 25 dicembre 2026, quando il pubblico potrà finalmente tornare a Hogwarts e capire quanto questo nuovo adattamento sarà davvero fedele alla pagina scritta.