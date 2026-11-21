Manuel decide di affrontare Don Alonso e smaschera le menzogne di Leocadia per aiutare Curro. Intanto Pía interviene nella crisi tra Maria e Carlo mentre Jacobo delude Martina e Petra lo rimprovera.-

Nelle nuove puntate de La Promessa, la soap opera spagnola in onda su Rete 4, gli intrighi familiari e le tensioni sentimentali continuano a movimentare la vita dei protagonisti della tenuta. Nella puntata di domenica 22 novembre 2026, in onda alle 19:45, Manuel scopre che Leocadia ha mentito sulla promessa di aiutare Curro e decide di affrontarla, coinvolgendo anche Don Alonso. Nel frattempo, Pía perde la pazienza con Maria e Carlo e ricorre a una soluzione drastica per costringerli a confrontarsi.

La Promessa anticipazioni: cosa vedremo nella puntata

La puntata del 22 novembre si sviluppa tra le bugie che rischiano di venire a galla, le tensioni tra i nobili e i problemi della servitù. Manuel prende posizione in difesa di Curro e cerca di convincere Don Alonso a intervenire per restituirgli il posto che merita, dopo aver scoperto che Leocadia non ha mai contattato il Duca de Carvajal y Cifuentes. La donna, ignara che il suo inganno sia stato scoperto, deve fare i conti anche con la gelosia nei confronti di Cristóbal. Intanto, Pía decide di intervenire direttamente nella crisi tra Maria e Carlo, mentre Martina e Jacobo attraversano un momento difficile.

Manuel scopre le bugie di Leocadia e chiede a Don Alonso di aiutare Curro

Manuel dimostra ancora una volta di non essere disposto a lasciar correre quando si tratta di difendere Curro. Il marchesino scopre infatti che Leocadia ha mentito riguardo al presunto intervento in favore del ragazzo: contrariamente a quanto aveva lasciato intendere, la donna non ha mai contattato il Duca de Carvajal y Cifuentes per perorare la causa di Curro.

Leocadia de Figueroa è interpretata dall'attrice Isabel Serrano

Deciso a porre fine a questa situazione, Manuel si rivolge direttamente a Don Alonso, chiedendogli di agire al più presto affinché Curro possa smettere di vestire i panni del valletto. Il giovane vuole che il padre riconosca finalmente la posizione del ragazzo e intervenga per restituirgli la dignità che gli spetta.

Nel frattempo, Manuel deve affrontare anche un'altra situazione delicata. Il comandante Sebastián Rivero, incaricato di ispezionare il prototipo del motore, arriva nell'hangar e mette tutto a soqquadro durante i controlli. Come se non bastasse, Don Lorenzo lo invita provocatoriamente a cena con la famiglia. Manuel, tuttavia, non si lascia trascinare nelle provocazioni e mantiene la calma, dimostrando di non voler cedere alle pressioni.

Leocadia accusa Cristóbal, ma ignora il suo segreto con Teresa

Mentre le sue bugie iniziano a essere scoperte, Leocadia continua a muoversi senza rendersi conto di quanto accade intorno a lei. La donna, infatti, non sa che Manuel ha ormai scoperto la verità sulla mancata telefonata al Duca.

Leocadia de Figueroa e Cristóbal Ballesteros (interpretati da Isabel Serrano e Fernando Coronado)

Sul fronte sentimentale, inoltre, Leocadia si mostra sempre più gelosa di Cristóbal. Notando il suo allontanamento, lo accusa di essersi distaccato da lei e pretende spiegazioni. Quello che ancora ignora è che tra il suo amante e Teresa è scattato un bacio, un particolare che potrebbe rendere ancora più complicata la situazione.

Martina tratta con freddezza Jacobo e Petra lo rimprovera per la collana di Cruz

Anche i rapporti sentimentali dei nobili attraversano una fase complicata. Martina confida a Margarita di essere molto preoccupata per il destino di Angela, mostrando quanto la situazione della ragazza continui a pesarle.

Nel frattempo, Jacobo prova a sorprendere la fidanzata con un gesto romantico: si presenta da lei al risveglio con un mazzo di fiori, nella speranza di conquistare la sua attenzione. Il risultato, però, è ben diverso da quello sperato. Martina reagisce freddamente e non sembra affatto colpita dall'iniziativa.

Jacobo Monteclaro, interpretato dall'attore spagnolo Gonzalo Ramos

Per Jacobo arriva anche un altro momento difficile. Petra lo rimprovera duramente per aver venduto a Leocadia la preziosa collana appartenuta a Cruz. Una decisione che suscita la sua indignazione e aggiunge nuove tensioni all'interno della tenuta.

Pía rinchiude Maria e Carlo per costringerli a parlare del bambino

Nelle stanze della servitù, la situazione tra Maria e Carlo continua a essere particolarmente complicata. I due futuri genitori sembrano incapaci di trovare un punto d'incontro e il muro che si è creato tra loro impedisce qualsiasi confronto costruttivo.

Di fronte a questa situazione, Pía perde la pazienza e decide di intervenire senza ulteriori esitazioni. La donna ricorre a un metodo decisamente drastico: rinchiude Carlo nella stessa stanza di Maria, nella speranza che l'isolamento forzato li spinga finalmente a parlarsi. Pía vuole che i due affrontino le proprie difficoltà e soprattutto discutano del bambino che aspettano.