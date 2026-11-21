Nelle nuove puntate de La Promessa, la soap opera spagnola in onda su Rete 4, gli intrighi familiari e le tensioni sentimentali continuano a movimentare la vita dei protagonisti della tenuta. Nella puntata di domenica 22 novembre 2026, in onda alle 19:45, Manuel scopre che Leocadia ha mentito sulla promessa di aiutare Curro e decide di affrontarla, coinvolgendo anche Don Alonso. Nel frattempo, Pía perde la pazienza con Maria e Carlo e ricorre a una soluzione drastica per costringerli a confrontarsi.
La Promessa anticipazioni: cosa vedremo nella puntata
La puntata del 22 novembre si sviluppa tra le bugie che rischiano di venire a galla, le tensioni tra i nobili e i problemi della servitù. Manuel prende posizione in difesa di Curro e cerca di convincere Don Alonso a intervenire per restituirgli il posto che merita, dopo aver scoperto che Leocadia non ha mai contattato il Duca de Carvajal y Cifuentes. La donna, ignara che il suo inganno sia stato scoperto, deve fare i conti anche con la gelosia nei confronti di Cristóbal. Intanto, Pía decide di intervenire direttamente nella crisi tra Maria e Carlo, mentre Martina e Jacobo attraversano un momento difficile.
Manuel scopre le bugie di Leocadia e chiede a Don Alonso di aiutare Curro
Manuel dimostra ancora una volta di non essere disposto a lasciar correre quando si tratta di difendere Curro. Il marchesino scopre infatti che Leocadia ha mentito riguardo al presunto intervento in favore del ragazzo: contrariamente a quanto aveva lasciato intendere, la donna non ha mai contattato il Duca de Carvajal y Cifuentes per perorare la causa di Curro.
Deciso a porre fine a questa situazione, Manuel si rivolge direttamente a Don Alonso, chiedendogli di agire al più presto affinché Curro possa smettere di vestire i panni del valletto. Il giovane vuole che il padre riconosca finalmente la posizione del ragazzo e intervenga per restituirgli la dignità che gli spetta.
Nel frattempo, Manuel deve affrontare anche un'altra situazione delicata. Il comandante Sebastián Rivero, incaricato di ispezionare il prototipo del motore, arriva nell'hangar e mette tutto a soqquadro durante i controlli. Come se non bastasse, Don Lorenzo lo invita provocatoriamente a cena con la famiglia. Manuel, tuttavia, non si lascia trascinare nelle provocazioni e mantiene la calma, dimostrando di non voler cedere alle pressioni.
Leocadia accusa Cristóbal, ma ignora il suo segreto con Teresa
Mentre le sue bugie iniziano a essere scoperte, Leocadia continua a muoversi senza rendersi conto di quanto accade intorno a lei. La donna, infatti, non sa che Manuel ha ormai scoperto la verità sulla mancata telefonata al Duca.
Sul fronte sentimentale, inoltre, Leocadia si mostra sempre più gelosa di Cristóbal. Notando il suo allontanamento, lo accusa di essersi distaccato da lei e pretende spiegazioni. Quello che ancora ignora è che tra il suo amante e Teresa è scattato un bacio, un particolare che potrebbe rendere ancora più complicata la situazione.
Martina tratta con freddezza Jacobo e Petra lo rimprovera per la collana di Cruz
Anche i rapporti sentimentali dei nobili attraversano una fase complicata. Martina confida a Margarita di essere molto preoccupata per il destino di Angela, mostrando quanto la situazione della ragazza continui a pesarle.
Nel frattempo, Jacobo prova a sorprendere la fidanzata con un gesto romantico: si presenta da lei al risveglio con un mazzo di fiori, nella speranza di conquistare la sua attenzione. Il risultato, però, è ben diverso da quello sperato. Martina reagisce freddamente e non sembra affatto colpita dall'iniziativa.
Per Jacobo arriva anche un altro momento difficile. Petra lo rimprovera duramente per aver venduto a Leocadia la preziosa collana appartenuta a Cruz. Una decisione che suscita la sua indignazione e aggiunge nuove tensioni all'interno della tenuta.
Pía rinchiude Maria e Carlo per costringerli a parlare del bambino
Nelle stanze della servitù, la situazione tra Maria e Carlo continua a essere particolarmente complicata. I due futuri genitori sembrano incapaci di trovare un punto d'incontro e il muro che si è creato tra loro impedisce qualsiasi confronto costruttivo.
Di fronte a questa situazione, Pía perde la pazienza e decide di intervenire senza ulteriori esitazioni. La donna ricorre a un metodo decisamente drastico: rinchiude Carlo nella stessa stanza di Maria, nella speranza che l'isolamento forzato li spinga finalmente a parlarsi. Pía vuole che i due affrontino le proprie difficoltà e soprattutto discutano del bambino che aspettano.