La programmazione di Mediaset Infinity si arricchisce di una nuova serie turca. Si intitola Love for Rent (titolo originale Kiralık Aşk) e sarà disponibile sulla piattaforma da lunedì 23 novembre 2026, con un episodio al giorno dal lunedì al venerdì.

Protagonisti della commedia romantica sono Elçin Sangu e Barış Arduç, nei panni di Defne e Ömer, due personaggi le cui vite si intrecciano a partire da un accordo destinato a cambiare tutto.

La produzione, che ha riscosso un notevole successo in Turchia, racconta una storia in cui amore e inganno finiscono per sovrapporsi. Quello che nasce come un piano studiato a tavolino si trasforma progressivamente in un rapporto autentico, mettendo i protagonisti di fronte a sentimenti e responsabilità che non avevano previsto.

Love for Rent, la trama della serie turca

Defne è una giovane cameriera che attraversa un momento difficile a causa dei problemi economici della propria famiglia. Proprio per aiutarla a trovare una soluzione, arriva una proposta decisamente insolita: far innamorare Ömer, un uomo d'affari affascinante e riservato, entro sei mesi.

A mettere in moto il piano è Neriman, la zia di Ömer, determinata a trovare una moglie per il nipote. L'accordo prevede che Defne conquisti la fiducia e l'interesse dell'uomo, senza che lui sappia nulla delle vere ragioni del loro incontro.

Ma le cose non vanno secondo le previsioni. Con il trascorrere del tempo, il rapporto tra Defne e Ömer si fa sempre più intenso e la ragazza finisce per innamorarsi davvero. A quel punto, mantenere il segreto diventa sempre più complicato: dire la verità potrebbe compromettere tutto, ma continuare a mentire rischia di mettere in discussione il sentimento appena nato.

Chi sono i protagonisti Elçin Sangu e Barış Arduç

A interpretare Defne e Ömer sono Elçin Sangu e Barış Arduç, due volti molto apprezzati dal pubblico turco. L'attrice è già nota agli spettatori italiani per aver interpretato Güzide nella serie La ragazza e l'ufficiale, mentre Arduç veste i panni dell'affascinante uomo d'affari intorno al quale ruota l'intera vicenda.

La sintonia tra i due interpreti è uno degli elementi che hanno contribuito al successo della produzione. La coppia ha conquistato il pubblico anche grazie all'intesa mostrata sullo schermo, diventando uno degli elementi più riconoscibili della serie.

Ora anche il pubblico italiano potrà scoprire Love for Rent, a partire dal 23 novembre su Mediaset Infinity, con un nuovo episodio al giorno, dal lunedì al venerdì. Le puntate già trasmesse saranno naturalmente tutte consultabili o demand sulla stessa piattaforma streaming nella sezione dedicata alla dizi.