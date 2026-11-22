A Milano si intrecciano gelosie, scelte professionali e tensioni familiari. Lia osserva con sospetto Matteo e Odile, mentre Diana arriva allo scontro definitivo con la madre. Le anticipazioni della nuova settimana della soap.

La settimana de Il Paradiso delle Signore 11 porta nuovi equilibri e qualche crepa difficile da ricomporre. Nelle puntate in onda da lunedì 23 a venerdì 27 novembre 2026 su Rai 1, Lia fatica a nascondere la gelosia per la crescente vicinanza tra Matteo e Odile, mentre Diana prende una posizione sempre più netta contro Carla.

Anche sul fronte professionale non mancano le sorprese: il ritorno di Valeria accende la competizione tra il Paradiso e la GMM e mette la donna davanti a una scelta delicata.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 11: cosa succede dal 23 al 27 novembre 2026

Il Paradiso delle Signore 11

Tra la serata di beneficenza per la casa-famiglia, il ritorno di Valeria e nuovi problemi a Villa Guarnieri, i protagonisti de Il paradiso delle signore vivono giorni decisivi. Riccardo deve affrontare la fine della sua relazione con Nicoletta, mentre Delia si trova a fare i conti con le pressioni della famiglia. Per Diana, invece, la situazione precipita fino a una scoperta capace di cambiare tutto. Le anticipazioni giorno per giorno.

Lunedì 23 novembre: Lia sorprende tutti

Lia si presenta con un look molto più audace del solito, dietro al quale sembra nascondersi qualcosa che va oltre il servizio fotografico per il calendario. Intanto Odile pensa al futuro della GMM e, dopo il prêt-à-porter, vuole puntare anche sugli accessori.

Al Paradiso ricompare Valeria per presentare la nuova collezione di intimo, mentre Rebecca mostra di apprezzare il coraggio con cui Diana si è opposta alla madre. A Villa Guarnieri arriva invece il momento dei saluti: Margherita riparte per Parigi.

Martedì 24 novembre: Iacopo mette Valeria davanti a una scelta

Odile e Matteo lavorano alla festa di beneficenza dedicata alla casa-famiglia e Irene prova a coinvolgere Johnny nell'iniziativa. Delia, nel frattempo, attende con agitazione i genitori e chiede aiuto a Mimmo per organizzare la cena, ma la serata non prende la piega sperata. Sul lavoro, Iacopo fa a Valeria una proposta difficile da ignorare, costringendola a riflettere sulle sue priorità.

Mercoledì 25 novembre: Lia è sempre più gelosa di Odile e Matteo

La sintonia tra Odile e Matteo non passa inosservata e Lia la vive con crescente fastidio. Johnny, invece, non sembra disposto a esibirsi durante la serata di beneficenza, anche se Irene cerca una soluzione per convincerlo.

Roberto prepara un premio particolare per la lotteria, mentre Delia e Gianlorenzo restano spiazzati dalle osservazioni dei genitori di lei. Carla, intanto, scopre che Diana rischia seriamente di essere espulsa dall'università.

Giovedì 26 novembre: Diana e Carla ai ferri corti

Le domande dei genitori di Delia sui figli mettono in difficoltà sia lei sia Botteri. Irene e Lia riescono invece a trovare un'altra Venere da coinvolgere nel coro per Johnny. Riccardo torna da Parigi profondamente amareggiato per la rottura con Nicoletta e cerca conforto nella famiglia.

Sul fronte professionale Roberto prova a trattenere Valeria con una proposta alternativa a quella della GMM. Diana, però, rifiuta di chiedere scusa al rettore e il rapporto con Carla esplode definitivamente.

Venerdì 27 novembre: una lettera sconvolge Villa Guarnieri

Una comunicazione inattesa rompe la serenità appena ritrovata a Villa Guarnieri. Odile comincia invece a interrogarsi sul rapporto tra Matteo e Lia, proprio mentre Portelli arriva in ritardo alla festa perché impegnato ad aiutare il padre della ragazza.

Diana decide di lasciare l'università e la casa materna, ma quando prova a ottenere la sua parte di eredità scopre qualcosa di sconvolgente. Valeria prende infine la sua decisione e Iacopo, ferito dalla scelta, le confida un segreto molto personale che riguarda Roberto.