Il regista Mark Mylod anticipa le differenze tra la serie HBO di Harry Potter e i film originali, spiegando le scelte creative del nuovo adattamento.

Come si racconta una storia che il pubblico conosce già, senza dare l'impressione di averla semplicemente rimessa in scena? È la sfida con cui si sta misurando Mark Mylod, regista e produttore esecutivo della nuova serie HBO di Harry Potter.

A poche settimane dal debutto televisivo del maghetto, il filmmaker ha svelato alcuni retroscena del progetto, spiegando come il ritorno tra le pagine dei romanzi di J.K. Rowling abbia suggerito nuove soluzioni narrative ed estetiche, destinate a dare alla serie una propria identità rispetto all'amatissima saga cinematografica.

Harry Potter, perché la serie HBO somiglierà ai film solo in parte

Harry Potter, il Silente della serie HBO

Chi ha visto i trailer di Harry Potter e la pietra filosofale - la prima stagione della serie HBO, composta da 8 episodi - avrà probabilmente riconosciuto alcune ambientazioni. La Sala Grande di Hogwarts, per esempio, richiama molto da vicino quella cinematografica. Una somiglianza voluta, come ha spiegato Mylod, che ha individuato nei romanzi di J.K. Rowling il principale punto di riferimento per la costruzione del mondo magico.

L'aspetto della celebre sala, infatti, deriva dalle descrizioni letterarie, già utilizzate per i film. Riproporre alcuni elementi familiari è anche un modo per rispettare il legame affettivo del pubblico con la saga originale, senza trasformare la nuova produzione in una semplice imitazione.

Dove la serie prenderà una strada diversa? Innanzitutto nella caratterizzazione dei personaggi. Grazie agli otto episodi della prima stagione, ci sarà maggiore spazio per approfondire rapporti e dinamiche che il cinema aveva dovuto condensare.

Lo stesso Mylod, inizialmente spaventato dall'idea di affrontare un progetto tanto impegnativo, ha trovato proprio nella possibilità di esplorare maggiormente la dimensione emotiva della storia la motivazione per accettare l'incarico. A convincerlo è stata anche l'energia di un set popolato da centinaia di giovanissimi interpreti.

Un ritorno alle atmosfere degli anni Novanta: le novità della serie

Vernon e Petunia Dursley nella serie

Una delle differenze più evidenti riguarderà il mondo dei Babbani, che nella serie avrà un'identità visiva molto precisa. Le sequenze ambientate a casa Dursley saranno profondamente legate agli anni Novanta, tra abiti dell'epoca, occhiali vistosi e un quotidiano ancora lontano dalla tecnologia contemporanea.

Anche Petunia, Vernon e Dudley Dursley, interpretati rispettivamente da Bel Powley, Daniel Rigby e Amos Kitson, avranno maggiore spazio rispetto alle precedenti trasposizioni.

Per Mylod, recuperare quel periodo storico significa anche raccontare un'infanzia diversa, precedente alla diffusione degli smartphone e dei social network. Un'atmosfera che contribuirà a definire il tono della serie.

Sul fronte degli effetti speciali, invece, la produzione ha scelto di privilegiare gli elementi fisici ogni volta che è possibile. La CGI continuerà ad avere un ruolo importante, ma gli attori potranno interagire direttamente con oggetti e creature realizzati sul set.

Ne è l'esempio lampante Edvige, la civetta di Harry, ricreata attraverso un sofisticato pupazzo meccanico. Per la sua versione più giovane sono stati utilizzati circa 18 piccoli motori e migliaia di piume cucite a mano. Una lavorazione minuziosa, pensata per rendere più credibile l'interazione con i protagonisti.

Harry Potter, quando esce la nuova serie HBO

La prima stagione debutterà il 25 dicembre 2026 su HBO e HBO Max, con Dominic McLaughlin nei panni del giovane mago. La seconda stagione, invece, dedicata alla Camera dei segreti, è già in lavorazione.

Mylod sa bene che una parte degli appassionati potrebbe guardare con diffidenza alla nuova versione. Il suo invito, però, è di concedere alla serie almeno un episodio prima di giudicarla.

La sfida di HBO sarà proprio questa: convincere chi è cresciuto con i film che vale la pena attraversare ancora una volta i cancelli di Hogwarts, pur conoscendo già la strada per arrivarci.