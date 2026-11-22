Ne sentivamo parlare ormai da mesi e finalmente stasera su Rai 1, in prima serata, debutta La famiglia Panini - L'avventura delle figurine, la nuova fiction che porta sul piccolo schermo la storia di una delle imprese italiane più conosciute nel mondo.

Con Serena Rossi ed Edoardo Pesce, la serie ripercorre le origini del celebre marchio delle figurine, dagli anni difficili della Seconda Guerra Mondiale fino alla consacrazione internazionale nel 1970, in occasione dei Mondiali di calcio in Messico. Al centro del racconto c'è una famiglia numerosa, composta da madre, padre e otto figli, che parte dalla campagna con poche risorse e il desiderio di scrivere un futuro diverso. Una storia di intuizioni, sacrifici e ambizioni condivise, che si intreccia con i cambiamenti dell'Italia del dopoguerra e con la nascita di un fenomeno destinato a conquistare generazioni di collezionisti.

La trama de La famiglia Panini

La Famiglia Panini: un'immagine della fiction Rai

La fiction ripercorre la storia di una famiglia destinata a trasformare un'intuizione in una delle imprese italiane più conosciute al mondo. Al centro del racconto ci sono Antonio e Olga Panini e i loro otto figli, protagonisti di un'avventura imprenditoriale che attraversa i decenni più importanti del dopoguerra italiano.

Dalle prime difficoltà economiche alla nascita dell'attività editoriale, la serie segue le intuizioni, i sacrifici e le sfide che accompagnano la crescita della famiglia. Un percorso fatto di tentativi, errori e nuove opportunità, nel quale ogni componente contribuisce con le proprie capacità alla costruzione di un progetto comune. A guidare i Panini è soprattutto Olga, una donna determinata e visionaria, convinta che anche le idee più semplici possano trasformarsi in grandi occasioni.

L'avventura arriva fino al 1970, anno dei Mondiali di calcio in Messico, quando le figurine Panini conquistano una dimensione internazionale e diventano un fenomeno destinato a entrare nell'immaginario collettivo di intere generazioni. Sullo sfondo, il ritratto di un'Italia che cambia, raccontata attraverso le vicende private e professionali di una famiglia apparentemente ordinaria.

Cosa succede nella prima puntata

Locandina di La famiglia Panini

Antonio e Olga Panini arrivano a Modena dalla campagna insieme ai loro otto figli, con il desiderio di costruire una vita migliore. Il primo tentativo è una piccola produzione di sapone, un'attività con cui sperano di conquistare l'indipendenza economica e non dover più lavorare alle dipendenze di altri. Ma la guerra finisce per ostacolare i loro progetti. Per mantenere la famiglia, Antonio è costretto ad accettare un impiego all'Accademia militare, mentre Olga assiste con preoccupazione all'affievolirsi dei sogni del marito. Entrambi, però, continuano a guardare al futuro dei figli. Quando sembra finalmente possibile raggiungere una nuova stabilità, un evento improvviso e drammatico cambia il corso della loro storia.

Nel secondo episodio, le difficoltà economiche costringono tutti i componenti della famiglia a contribuire al bilancio domestico. La svolta arriva grazie a Veronica, la figlia maggiore, che riceve dal proprio datore di lavoro una proposta particolare: acquistare una vecchia edicola al prezzo di una bicicletta. Olga decide di cogliere l'occasione e coinvolge l'intera famiglia in una nuova scommessa. Nonostante il periodo di guerra renda l'attività tutt'altro che promettente, l'intuizione dei Panini e la tanto agosnata Liberazione aprono la strada a nuove possibilità.

Serena Rossi è Olga Panini: il cast della serie evento

La Famiglia Panini: una scena della fiction Rai

A guidare il racconto è Serena Rossi, che interpreta Olga Panini, figura centrale nella storia della famiglia e nella nascita dell'attività. Donna concreta e visionaria, Olga riesce a riconoscere le capacità dei figli e a trasformarle in una risorsa comune. La sua passione per i francobolli, che conserva con cura in un album portato con sé dalla campagna, anticipa simbolicamente quel senso di attesa, sorpresa e scoperta che diventerà parte integrante del successo delle figurine.

Accanto a lei c'è Edoardo Pesce nel ruolo di Antonio Panini, marito e padre trascinatore, ricco di idee e animato dal desiderio di costruire un'impresa senza padroni. Ex aviatore e inventore di macchinari spesso bizzarri, Antonio rappresenta il lato più audace e visionario della famiglia.

Giuseppe, interpretato da Simone Liberati, è intraprendente e temerario, sempre pronto a lanciarsi in nuove iniziative, anche quando comportano rischi. Benito, a cui dà il volto Luca Di Sessa, è il fratello più concreto e instancabile, una presenza fondamentale nel lavoro quotidiano.

Umberto, interpretato da Federico Cesari, eredita dal padre l'ingegno meccanico e il desiderio di sperimentare, fino a confrontarsi con l'invenzione di una macchina per la produzione delle figurine, la celebre Fifimatic. Franco, interpretato da Samuele Teneggi, è il più giovane dei fratelli. Ama i libri e lo studio e porta nell'impresa nuove intuizioni editoriali, contribuendo a trasformare le figurine in un racconto del mondo.

La Famiglia Panini: una scena della fiction Rai

Veronica, interpretata da Benedetta Cimatti, è la primogenita e colei che propone l'acquisto dell'edicola da cui tutto avrà inizio. Il suo ruolo sarà importante anche nel mantenere gli equilibri familiari. Norma, interpretata da Irene Girotti, è la più riservata e indipendente delle sorelle, pur restando legata alla famiglia.

Maria Luisa, interpretata da Beatrice Lotti, è una lavoratrice instancabile, sempre pronta a dare una mano nelle attività e nelle consegne. Edda, interpretata da Cosima Centurioni, è la più piccola delle sorelle e, insieme alla madre, si occupa della casa. In seguito contribuirà anche alla gestione dell'unità dedicata alle figurine mancanti, un servizio molto amato dai collezionisti.

Quando finisce La famiglia Panini?

La fiction con Serena Rossi è composta da sei episodi totali, che Rai 1 trasmetterà nel corso di tre prime serate, della durata di 100 minuti ciascuna.

Al via stasera, con la seconda puntata in onda domenica 29 novembre, La famiglia Panini dovrebbe terminare, salvo variazioni di palinsesto, domenica 6 dicembre.

Oltre che in TV, sarà possibile seguire la fiction anche in streaming su RaiPlay, in contemporanea alla messa in onda oppure on demand in qualunque momento. Prossimamente la serie sarà disponibile anche per gli abbonati di Disney+.