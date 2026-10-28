Harry Potter, la serie HBO recupera un dettaglio fondamentale su James e Lily assente nei film

La scelta di Jasper Talbot e Hannah Chinn per i ruoli di James e Lily Potter riporta al centro un elemento dei libri che nei film era passato quasi inosservato, ma che è fondamentale per la storia.

Il nuovo adattamento televisivo di Harry Potter continua a prendere forma e una delle ultime scelte di casting racconta già molto dell'approccio scelto da HBO. Jasper Talbot e Hannah Chinn saranno James e Lily Potter, i genitori del protagonista, due figure che compaiono relativamente poco nella storia ma la cui assenza accompagna Harry praticamente dall'inizio alla fine.

La decisione segna anche una differenza evidente rispetto ai film: questa volta James e Lily avranno un aspetto molto più vicino all'età che avevano realmente al momento della loro morte. E non è affatto un dettaglio secondario.

Harry Potter, James e Lily saranno finalmente giovanissimi

Harry Potter, una scena della serie HBO

Nei film di Harry Potter, Adrian Rawlins e Geraldine Somerville hanno interpretato James e Lily Potter, entrando nell'immaginario dei fan pur con pochissimo tempo a disposizione sullo schermo. C'era però una differenza piuttosto evidente rispetto ai romanzi: i due personaggi apparivano molto più adulti di quanto fossero realmente.

Nei libri di J.K. Rowling, James e Lily hanno appena 21 anni quando vengono uccisi da Voldemort a Godric's Hollow. Rawlins e Somerville, invece, avevano rispettivamente 43 e 34 anni all'uscita di Harry Potter e la pietra filosofale. Una scelta che nei film non comprometteva il racconto, ma che finiva per cambiare la percezione della loro storia.

Con Jasper Talbot e Hannah Chinn, HBO sembra voler riportare in primo piano proprio questo aspetto. L'età dei due attori non è stata resa pubblica, ma Talbot ha concluso gli studi alla Royal Academy of Dramatic Art nel 2024 e la nuova coppia appare decisamente più vicina ai giovanissimi James e Lily descritti nei romanzi.

Ed è qui che il casting assume un significato più profondo. Vedere due ragazzi poco più che ventenni nei panni dei genitori di Harry restituisce tutta la brutalità della loro fine: James e Lily non erano figure già adulte e lontane nel tempo, ma due giovani che avevano appena iniziato a costruire una famiglia.

Perché la loro età è fondamentale per la storia

La presenza di James e Lily nella saga è soprattutto indiretta, ma accompagna Harry in ogni fase della sua crescita. Il ragazzo li conosce attraverso fotografie, racconti, ricordi e testimonianze di chi li ha amati o combattuti al loro fianco. La loro assenza diventa così una presenza costante.

Mostrarli per ciò che erano, due ventenni travolti dalla guerra contro Voldemort, può dare maggiore forza anche al passato della saga. La generazione dei genitori di Harry non appartiene infatti a un'epoca lontanissima: era composta da ragazzi che si sono trovati a combattere, scegliere da che parte stare e, in molti casi, morire quando erano ancora giovanissimi.

È un dettaglio che rende anche Voldemort più minaccioso. La morte di James e Lily non è soltanto il trauma originario di Harry, ma il segno di un conflitto che non risparmiava nessuno e che ha spezzato intere vite prima ancora che potessero davvero cominciare.

Il cast della serie di Harry Potter continua a crescere

I tre protagonisti

Talbot e Chinn si aggiungono a un cast già molto ampio. Dominic McLaughlin sarà Harry Potter, mentre Arabella Stanton interpreterà Hermione Granger e Alastair Stout sarà Ron Weasley.

Tra gli adulti troviamo John Lithgow come Albus Dumbledore, Janet McTeer come Minerva McGonagall, Paapa Essiedu come Severus Snape e Nick Frost nei panni di Rubeus Hagrid. Completano il gruppo, tra gli altri, Johnny Flynn come Lucius Malfoy, Katherine Parkinson nel ruolo di Molly Weasley e Bel Powley in quello di Petunia Dursley.

La struttura televisiva darà alla nuova trasposizione molto più spazio per recuperare dettagli, personaggi e sfumature rimasti inevitabilmente ai margini nei film. E la scelta di riportare James e Lily alla loro reale età suggerisce che HBO voglia partire proprio da qui: non limitarsi a raccontare di nuovo Harry Potter, ma restituire maggiore precisione anche a quei particolari capaci di cambiare il modo in cui guardiamo alla storia.