Un nuovo inizio per qualcuno, un addio difficile per qualcun altro. Il Paradiso delle Signore 11 apre la settimana con una puntata ricca di novità, tra piccoli colpi di scena, progetti professionali e questioni di famiglia. Nell'episodio in onda lunedì 23 novembre 2026 alle 16.00 su Rai 1, Lia si presenta con un look decisamente insolito, mentre al grande magazzino torna un volto conosciuto.

Intanto, per Riccardo arriva il momento di salutare la piccola Margherita, una separazione che porta con sé emozioni contrastanti. Tutti i dettagli nelle anticipazioni del nuovo episodio.

Il Paradiso delle Signore 11, riassunto della puntata precedente

Il Paradiso delle Signore

Nell'episodio di venerdì 20 novembre de Il paradiso delle signore, Riccardo ha attraversato un momento particolarmente delicato. Un piccolo incidente che ha coinvolto Margherita riporta a galla tutte le sue fragilità, proprio mentre sta cercando di ricostruire il rapporto con la bambina. Una situazione che mette alla prova il suo equilibrio emotivo e rende ancora più complicato un periodo già difficile.

Sul fronte sentimentale, Elisa e Cesare si sono concessi un momento di dolcezza, anche se a distanza. Entrambi hanno ripensato alle fotografie scattate insieme e quei ricordi sembrano avere un significato che va oltre il semplice servizio fotografico.

Nel frattempo, Simona ha trovato il modo di aiutare Mirella, che ha rischiato di perdere l'inaugurazione della mostra a causa di un impegno dell'amica. Al Circolo, invece, è Diana a conquistare l'attenzione dei presenti. La ragazza si è presentata con l'abito che ha modificato personalmente e legge alcuni passaggi del diario del padre, finendo per oscurare Carla. A turbare Iacopo è stato invece un dono ricevuto da Roberto, che lo ha lasciato piuttosto scosso.

Le anticipazioni lunedì 23 novembre

La nuova settimana comincia con una sorpresa: Lia si presenta con un trucco molto più audace del solito, attirando gli sguardi di chi le sta intorno. La ragazza deve posare per il calendario del Paradiso, ma dietro questa improvvisa voglia di valorizzare il proprio aspetto sembra esserci anche un'altra motivazione.

Al grande magazzino, intanto, torna Valeria, pronta a presentare la nuova collezione di intimo. Il suo arrivo riporta l'attenzione sulle iniziative commerciali del Paradiso, mentre dall'altra parte della città Odile è impegnata a immaginare nuove opportunità per la GMM. Dopo aver scelto di investire sul prêt-à-porter, la giovane Sant'Erasmo propone di arricchire l'offerta con una linea di accessori, convinta che sia il momento giusto per ampliare gli orizzonti dell'azienda.

Ci sono novità anche per Diana. La ragazza, reduce dalla sua presa di posizione nei confronti della madre, riceve un sostegno del tutto inatteso: Rebecca approva il suo gesto di ribellione. Un incoraggiamento che potrebbe darle maggiore sicurezza nel difendere le proprie scelte.

Il momento più emozionante della puntata, però, riguarda la famiglia Guarnieri-Sant'Erasmo. Margherita deve tornare a Parigi e per tutti arriva il momento dei saluti. Una partenza particolarmente significativa per Riccardo, che ha appena ritrovato la bambina e sta cercando, non senza difficoltà, di riconquistare la sua fiducia. La distanza rende questo percorso ancora più delicato, proprio quando il loro legame sembra aver bisogno soprattutto di tempo e vicinanza.