Harry Potter: i concept art leaked per la serie TV svelano due location iconiche dei romanzi

Mentre la serie tv reboot di Harry Potter prende forma, nuove informazioni trapelano sull'ambientazione dello show. Alcuni concept art trapelati in rete tramite SFFGazette.com potrebbero avr rivelato un primo sguardo a due location chiave dei romanzi: si tratta della Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts e della magica via londinese Diagon Alley.

Da quanto possiamo vedere non ci sono grandi novità in vista, data la somiglianza coi set degli otto film realizzati in precedenza, il che conferma che la serie prodotta da HBO non rappresenterà una rottura col passato.

Le modifiche maggiori sembrano concentrate in Diagon Alley che, come osserva Comicbookmovie, somiglia più a una cittadina inglese che all'unica strada (che in pratica era solo un grande set cinematografico) vista in precedenza nei film. Naturalmente, anche se si tratta di immagine ufficiali, non è detto che verranno realmente utilizzate nella serie in preparazione.

Come proteggersi dagli spoiler vista la Harry Potter mania

I fan di Harry Potter sono sparsi ovunque nel mondo e, come nel caso di Marvel, anche HBO ha messo in piedi un sistema di sicurezza per provare a proteggersi dagli spoiler. Ma naturalmente, visto che l'uso dell'AI sta prendendo sempre più piede, il rischio di veder circolare artwork fittizi generati dall'intelligenza artificiale è alto e potrebbe "inquinare" l'hype nei confronti della serie.

Secondo quanto anticipato, il reboot televisivo di Harry Potter adatterà fedelmente i romanzi dell'autrice e produttrice esecutiva J.K. Rowling e proporrà un cast di talenti nei ruoli amati. Ogni stagione sarà basata su un libro, danzo ampio spazio allo sviluppo dei personaggi. La serie è scritta e prodotta da Francesca Gardiner. Mark Mylod sarà produttore esecutivo e dirigerà molti episodi dello shhow prodotto in associazione con Brontë Film and TV e Warner Bros. Television.

Il cast include John Lithgow nel ruolo di Albus Silente, Janet McTeer nel ruolo di Minerva McGonagall, Paapa Essiedu nei panni di Severus Piton, Nick Frost nel ruolo di Rubeus Hagrid, Luke Thallon nei panni di Quirinus Quirrell e Paul Whitehouse in quelli di Argus Gazza.