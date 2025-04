Harry Potter: ecco il cast (quasi) completo della serie HBO, confermato anche Severus Piton

Il mondo di Harry Potter si prepara a tornare sullo schermo con una nuova serie HBO Original e l'annuncio del cast principale accende l'entusiasmo dei fan. Tra i nomi ufficializzati dalla produzione spiccano interpreti pluripremiati come John Lithgowe Janet McTeer e si conferma anche Paapa Essiedu nel ruolo di Severus Piton. La scelta dell'attore che "rimpiazzerà" Alan Rickman, in particolare, sta già facendo discutere.

Cast stellare per il reboot di Harry Potter

John Lithgow, già visto nei panni di Winston Churchill in The Crown e vincitore di sei Emmy e due Tony Award, interpreterà Albus Silente, confermando così le aspettative di una produzione di altissimo livello. Accanto a lui ci saranno Janet McTeer come Minerva McGranitt, mentre Paapa Essiedu vestirà i panni di Severus Piton. Nick Frost, noto per il suo talento comico e drammatico, darà vita a Rubeus Hagrid.

Completano il gruppo principale Luke Thallon nel ruolo di Quirinius Raptor e Paul Whitehouse, vincitore di cinque BAFTA, che sarà Argus Gazza. Questi due attori seppur confermati parteciperanno alla serie HBO di Harry Potter come ospiti o ruoli ricorrenti.

Si torna a Hogwarts nell'adattamento HBO Original

La serie HBO Original sarà un adattamento fedele dei romanzi di J.K. Rowling, che parteciperà come produttrice esecutiva. Ogni stagione esplorerà in profondità un volume della saga e questo offrirà l'occasione non solo di entrare ancora più a fondo nelle vicende di Hogwarts e del mondo magico, ma anche per scoprire nuove sfumature nei personaggi e negli eventi già noti ai fan.

Francesca Gardiner sarà la showrunner e sceneggiatrice, mentre Mark Mylod, già regista per Succession, dirigerà diversi episodi. Entrambi hanno espresso entusiasmo per la qualità del cast: "Siamo entusiasti di poter contare su talenti così straordinari e non vediamo l'ora di vederli dare nuova vita a questi personaggi".

Harry Potter su Max: cosa aspettarsi

La serie sarà disponibile in esclusiva su Max nei mercati internazionali, inclusa l'Italia. I film originali resteranno visibili e centrali nel franchise, mentre questa nuova produzione punta a conquistare una nuova generazione di spettatori.

Una data ufficiale di uscita non è ancora stata annunciata, ma il progetto si conferma tra i più attesi degli ultimi anni. Riuscirà questa nuova versione di Harry Potter a incantare vecchi e nuovi fan?