Un Posto al Sole, anticipazioni 26 giugno: i sensi di colpa di Raffaele, Grillo incastra Angelo ed Eduardo

Ultimo appuntamento della settimana con Un Posto al Sole, la soap di Rai Tre che racconta le storie degli abitanti di Palazzo Palladini. Nell' episodio di venerdì 26 giugno, dopo il furto di Angelo e Rino, Raffaele si sentirà tremendamente in colpa per quanto avvenuto, mentre Eduardo è ancora ignaro di tutto. Alberto intanto, continua a pensare ad Anna e Massaro è sul punto di uscire con Bice. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata, in onda alle 20.50 sulla terza rete Rai.

Dov'eravamo rimasti

Guido

Approfittando dell'assenza di Roberto e Marina, Angelo e Rino portano a termine il furto a casa Ferri. Intanto Grillo, incaricato delle indagini, continua a sorvegliare Eduardo ed è deciso a raccogliere le prove necessarie per incastrare definitivamente Sabbiese. Guido e Mariella invece, cercano ancora di contenere l'esuberanza di Bice: per risolvere la situazione, Guido convince Sergio a invitarla a cena, ma la serata rischia di trasformarsi in qualcosa di molto diverso dal previsto.

Anticipazioni 26 giugno: i sensi di colpa di Raffaele, Grillo incastra Angelo ed Eduardo

Un posto al sole: Eduardo

Dopo il colpo messo a segno a Palazzo Palladini, Raffaele è tormentato dai sensi di colpa: era stato proprio lui infatti a lasciare incustodite le chiavi dei condomini, rendendo il colpo ai ladri particolarmente facile. Intanto Eduardo sta per scoprire quanto accaduto, mentre Angelo si trova sempre più con le spalle al muro e sembra costretto a seguire il piano orchestrato da Grillo che, già da tempo, sta cercando di mettere all'angolo il fratello di Rosa per arrestarlo. Veniamo ora ad Alberto, che tenta di riprendere in mano la sua quotidianità. Ma per l'avvocato il compito è tutt'altro che semplice: il ricordo di Anna infatti, continua a occupare i suoi pensieri.

Massaro intanto, alle prese con l'imminente appuntamento con Bice, si lascia sopraffare dall'ansia e finisce per vivere attimi di vero e proprio panico.