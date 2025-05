Harry Potter: ecco le prime foto della serie sul set di Privet Drive

La serie tv di Harry Potter sta per iniziare la produzione e per la prima volta sono state svelate le prime foto sul set di Privet Drive

Sono apparse online le prime foto della serie tv di Harry Potter e del set di Privet Drive, che sembra una piccola cittadina. La scelta fatta dalla Warner Bros potrebbe rivelarsi un fiasco, o anche un grande successo. Infatti, la serie dedicata al reboot della saga di Harry Potter sarà un progetto lungo ben 7 stagioni, che impegnerà HBO per circa un decennio.

La produzione dovrebbe iniziare quest'estate nel Regno Unito, con la prima stagione che sembra prevista per la fine del 2026 e l'inizio del 2027. Il reboot della HBO ha recentemente fatto un grande passo avanti annunciando i primi sei attori che interpreteranno Silente (John Lithgow), McGonagall (Janet McTeer), Piton (Paapa Essiedu), Hagrid (Nick Frost) e altri personaggi importanti.

Il casting per i giovani attori britannici che interpreteranno Harry Potter, Ron Weasley e Hermione Granger è ancora in corso, ma la HBO si sta muovendo per trovare il suo trio d'oro dopo aver ricevuto migliaia di nastri di audizione per i ruoli principali.

L'inizio delle riprese di Harry Potter e la prima foto di Privet Drive

FIRST LOOK!



Harry Potter Privet Drive for HBO. pic.twitter.com/JHFDnpXG0F — UnBoxPHD (@UnBoxPHD) May 17, 2025

Mentre la HBO si prepara a iniziare le riprese della serie reboot di Harry Potter, sono apparse online nuove foto di Privet Drive (la casa babbana dei Dursley dove Harry è cresciuto). Le immagini mostrano per la prima volta la mini-città in costruzione per le sette stagioni della serie presso i Warner Bros. Studios di Leavesden a Watford, in Inghilterra.

La strada di Picket Post Close a Bracknell, in Inghilterra, è stata sostituita al numero 4 di Privet Drive nella città fittizia di Little Whinging nel Surrey in Harry Potter e la Pietra Filosofale. Questo set reale è stato abbandonato per i successivi film ambientati nel Mondo Magico, sostituito da una replica presso i Leavesden Studios.

Sembra che i piani della Warner Bros. per il set di Harry Potter, affermando che costruirà una città da 1 miliardo di sterline (1,32 miliardi di dollari) nel complesso di Leavesden. Questa sarà caratterizzata da nuove strade, parcheggi a più piani, un centro medico, una vera scuola per i giovani attori e hangar per immagazzinare i set.

Warner Bros. considera la spesa di costruzione come un investimento utile che alla fine si ripagherà da solo. Ha descritto i piani per una piccola metropoli che non solo farà da sfondo alla serie, ma offrirà anche tutte le strutture necessarie al cast e alla troupe.

La Warner Bros si sta impegnando a fondo per la nuova serie televisiva, prevedendo di realizzare più serie lunghe nel corso del prossimo decennio. Per questo motivo, ritengono che l'investimento iniziale per la costruzione di questa infrastruttura sia un investimento utile e che alla fine ne trarrà profitto.

Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint in posa

Anche se durante le riprese della serie di Harry Potter verranno utilizzati animali come cani, gatti e gufi, lo studio ha sottolineato che nessun animale viene ospitato durante la notte per questa o altre produzioni.

La HBO inizierà la produzione di Harry Potter quest'estate, con la prima prevista per la fine del 2026 o l'inizio del 2027, dando il via a una serie di sette stagioni e a quella che è destinata a diventare una delle più grandi serie televisive della storia.

Il cast confermato finora comprende John Lithgow, Janet McTeer, Paapa Essiedu, Nick Frost, Luke Thalon e Paul Whitehouse (che è apparso nei film di Harry Potter ed è stato scelto per il reboot).

Poiché le riprese di Harry Potter inizieranno ufficialmente nel Regno Unito quest'estate, la produzione dovrebbe iniziare tra giugno e settembre. Con queste date che si avvicinano e i primi professori già scritturati, non ci vorrà molto prima che la HBO confermi finalmente il trio d'oro che guiderà l'epopea di sette stagioni.