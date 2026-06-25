7 set LEGO da comprare per il Prime Day di Amazon (e pagare molto meno)

Con il Prime Day di Amazon che è ormai nel vivo e c'è un unico comune denominatore per chi ama tutta la cultura popolare: i mattoncini LEGO, capaci di andare a toccare ogni brand dell'immaginario popolare, dai supereroi Marvel e DC alla fantascienza e la grande animazione Pixar, tra cult intramontabili e perle da scoprire. Per risparmiarvi ore a spulciare i tanti sconti, abbiamo spulciato il catalogo Amazon e individuato 7 set LEGO imperdibili in offerta, perfetti per essere collezionati ed esposti nei vostri salotti.

LEGO Marvel Battaglia Epica: Hulkbuster vs. The Hulk

Molti set LEGO Marvel hanno la capacità di immortalare momenti e questo in particolare permette di rivivere uno dei momenti più fisici e spettacolari di Avengers: Age of Ultron. Perfetto per gli amanti del MCU, mette a confronto l'Hulk di Mark Ruffalo con l'iconica armatura di Iron Man in un diorama ad alto tasso d'azione, ideale sia per il gioco che per l'esposizione.

LEGO DC Logo di Batman

Da un fronte all'altro del mondo dei supereroi, ecco il regalo definitivo per i fan del Cavaliere Oscuro. Questo set non è un semplice modello, ma una vera e propria opera d'arte tridimensionale da appendere al muro o esporre sulla libreria, arricchita da minifigure da collezione che celebrano il mito intramontabile di Gotham City.

LEGO Star Wars 75394 Imperial Star Destroyer

Se invece siete fan dell'epopea spaziale di George Lucas, è in offerta anche una delle astronavi più iconiche della saga. Questa versione dello Star Destroyer vanta interni incredibilmente dettagliati (inclusi ponte di comando e sala relax) e ben 7 minifigure, tra cui spiccano Darth Vader e l'esclusiva minifig da collezione di Cal Kestis per il 25° anniversario di LEGO Star Wars

LEGO Icons Star Trek: U.S.S. Enterprise NCC-1701-D

Da un caposaldo all'altro della fantascienza: l'ammiraglia della Flotta Stellare capitanata da Jean-Luc Picard in Star Trek: The Next Generation è finalmente in sconto. Un set monumentale per adulti, ricco di dettagli millimetrici come il disco di comando staccabile e le gondole di curvatura, pronto a diventare il pezzo forte della tua collezione sci-fi.

LEGO | Disney Pixar Kevin e Dug

Se invece siete fan dell'animazione, il nostro consiglio è di portare a casa un pizzico della poesia di Up con questo adorabile set che riproduce due dei personaggi più amati del capolavoro Pixar: il coloratissimo pennuto Kevin e il fedele cane Dug , dotati di parti snodabili (incluso il mitico "cono della vergogna") e sono perfetti per dare un tocco di colore e nostalgia cinematografica alla tua scrivania.

LEGO Icons Project Hail Mary

Se avete amato come noi Ryan Gosling sul grande schermo nell'omonimo film sci-fi tratto dal bestseller di Andy Weir, questo set celebra l'esplorazione spaziale più profonda. Una riproduzione in microscala della navicella completata dalle minifigure di Ryland Grace e dell'alieno Rocky: una chicca assoluta per i lettori e i spettatori della pellicola.

LEGO Technic Pianeta Terra e Luna in Orbita

Rimaniamo in clima spaziale per chiudere questa rassegna, rivolgendoci a chi subisce il fascino del cosmo ma anche dei meccanismi di precisione: questo set Technic interattivo è un piccolo capolavoro di ingegneria che segnaliamo sempre ogni volta che è in offerta. Permette di comprendere e riprodurre fedelmente la rotazione della Terra e della Luna attorno al Sole, unendo la passione per lo spazio alla bellezza di un modello cinetico da esposizione.