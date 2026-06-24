House of the Dragon 3: le anticipazioni dell'episodio 2, in onda il 29 giugno su Sky ed HBO Max

La Danza dei Draghi entra nella sua fase più brutale: dopo la Battaglia del Gullet, nessuno è più lo stesso e molti cercano la vendetta. Ad attenderci ci sono intrighi politici e lutti. Le anticipazioni dell'episodio 2.

La terza stagione di House of the Dragon non ha perso tempo e il primo episodio ha scaraventato immediatamente gli spettatori nel pieno della Battaglia del Gullet, uno degli snodi più sanguinosi della Danza dei Draghi. Un episodio sanguinoso e adrenalinico che ha alzato, di molto, le aspettative. E ora?

Ora arriva la parte più interessante, quella in cui il fragore della battaglia lascia spazio al veleno della politica, ma anche al dolore e alle conseguenze di quanto avvenuto. L'episodio 2, in onda il 29 giugno su Sky ed HBO Max, sembra pronto a raccogliere i pezzi del massacro e a trasformarli in qualcosa di ancora più esplosivo. Ecco cosa succederà secondo le anticipazioni (attenzione agli spoiler!).

Cosa vedremo nel secondo episodio di House of the Dragon 3

Daemon Targaryen (Matt Smith) in House of the Dragon 3

House of the Dragon riparte da Roccia del Drago. Rhaenyra Targaryen, interpretata da Emma D'Arcy, deve fare i conti con una perdita che rischia di cambiarle per sempre lo sguardo sulla guerra. La morte di Jace, infatti, non è solo un lutto (l'ennesimo), ma un colpo durissimo che mette in discussione il suo ruolo di madre e di regina, spingendola verso decisioni sempre più drastiche e difficili da controllare.

Le immagini diffuse da HBO mostrano una Rhaenyra cupa, tesa, lontana dalla sovrana che ancora cercava di controllare il caos con la diplomazia. Dopo la Battaglia del Gullet la regina dei Neri potrebbe non avere più alcuna voglia di misurare le parole. E i fan de Il trono di spade sanno bene quanto questo switch possa diventare decisivo e potenzialmente letale.

Rhaena in una scena del secondo episodio

Accanto a lei c'è ancora Mysaria, ormai sempre più fedelissima della regina. Ma lo sguardo si volge nuovamente a Daemon Targaryen. Matt Smith torna e, dalle anticipazioni, sembra destinato a dare un contributo forte alla causa. Il suo incontro con Ulf e Hugh, i dragonseeds, promette però scintille, perché il Re Consorte non è esattamente il tipo da accogliere nuovi cavalieri di draghi con un sorriso.

Ma arriviamo a Rhaena, colei che ha scatenato il dramma nell'episodio 1. Dopo aver reclamato Sheepstealer, la giovane Targaryen si trova davanti a una verità brutale: un drago non è mai soltanto un'arma, e chi lo cavalca non sempre lo domina. Il suo coinvolgimento nella tragedia del Gullet potrebbe aprire un conflitto interiore enorme, soprattutto ora che il suo gesto ha avuto conseguenze devastanti.

Approdo del Re è pronta a cadere?

Alicent (Olivia Cooke)

Se Roccia del Drago è il luogo del lutto, Approdo del Re sembra quello della paura, quella vera. Le nuove immagini insistono molto su Alicent Hightower e Helaena Targaryen, ancora nella Fortezza Rossa, tra quelle mura che possono proteggere quanto intrappolare.

Tra i volti da tenere d'occhio c'è poi Ser Luthor Largent, interpretato da Tom Cullen, comandante delle Cappe Dorate. Per chi conosce le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco non è un nome sconosciuto e soprattutto sa molto bene che il potere non passa solo dalle spade ma anche dalla politica più sottile, dalla convenienza, dai sotterfugi, dagli intrighi.

Criston Cole e Gwayne Hightower

Intanto, lontano dalla capitale, Aegon II e Larys Strong continuano la loro fuga ma sembra che il Re, pur fuori gioco, non sia affatto sconfitto come ci sembrava.

Nelle Riverlands, lo sguardo si sposta invece su Criston Cole e Gwayne Hightower, apparentemente distratti da qualcosa nel cielo. Un drago, questo è sicuro, ma quale? Caraxes? Vhagar? Difficile a dirsi.

Il destino di Corlys e il peso dei Velaryon dopo la battaglia

Alyn e Baela in una scena

L'altro grande punto interrogativo riguarda Corlys Velaryon. Le anticipazioni portano Alyn e Baela Targaryen sulle coste devastate dal Gullet, tra relitti e resti di una battaglia che ha già segnato profondamente le loro vite. Il Serpente di Mare è stato visto in grave pericolo alla fine dell'episodio 1 e il suo destino resta una delle domande più pesanti lasciate dal debutto della stagione.

La presenza di Alyn e Baela insieme non è casuale: entrambi sono legati a Corlys, entrambi fanno parte di una trama destinata a guadagnare sempre più centralità negli sviluppi della serie. Quale peso avrà ora Casa Velaryon, dopo aver perso Driftmark?