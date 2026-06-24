House of the Dragon 3x01: le foto più spettacolari della Battaglia del Gullet

Un viaggio fotografico attraverso i momenti più significativi di "Sale e mare, fuoco e sangue", la prima puntata di House of the Dragon 3 che ha letteralmente scioccato il pubblico

La premiere di House of the Dragon 3 ci ha catapultati fin da subito nel cuore pulsante e visivamente impressionante della Danza dei Draghi.

Sale e mare, fuoco e sangue, il primo episodio della nuova stagione della serie HBO, non ha badato a spese, regalandoci sequenze destinate a rimanere impresse nella storia del fantasy televisivo, dalla tragica e caotica Battaglia del Gullet fino agli sguardi carichi di dolore a Roccia del Drago.

Per ammirare ancora una volta la straordinaria potenza visiva e la regia di questo debutto, abbiamo selezionato e commentato i frame più significativi, i dettagli sui nuovi draghi e i momenti chiave che segneranno l'intera stagione.

Ecco il nostro viaggio guidato attraverso le immagini più spettacolari della premiere: non solo la Battaglia del Gullet ma anche gli eventi e le conseguenze che seguono.

Il caos della Battaglia del Gullet: la flotta Velaryon sotto attacco

Il primo frame della premiere mostra la Battaglia del Gullet, tra navi avvolte da fumo e incendi. La flotta Velaryon è travolta dal caos, mentre il mare agitato amplifica la sensazione di pericolo. La regia adotta un punto di vista basso, quasi sull'acqua, per immergere lo spettatore nello scontro. In cielo, le sagome dei draghi emergono tra fumo e nebbia, segnando la portata dello scontro.

Sul ponte di una nave della Triarchia, i soldati si preparano allo scontro guidati dall'eccentrica e temibile ammiraglia Sharako Lohar (interpretata da Abigail Thorn). La grande balista al centro della scena diventa l'unica difesa contro i draghi.

La forza di questa immagine risiede nei volti dei combattenti. L'espressione concentrata di Lohar mentre punta l'arma, unita agli sguardi terrorizzati rivolti verso l'alto, restituisce la drammaticità dello scontro ravvicinato tra le navi Triarchia e quelle fedeli a Rhaenyra.

A guidare la disperata resistenza sul fronte del Gullet c'è lo sguardo fermo e preoccupato di Lord Corlys Velaryon (Steve Toussaint). In questa immagine, il Serpente di Mare spicca al centro della scena con la sua imponente armatura argentea finemente decorata e l'espressione di chi sa che l'esito del conflitto è appeso a un filo sottilissimo.

Accanto a lui, sul ponte della nave ammiraglia, c'è il fedele Alyn di Hull (Abubakar Salim), suo figlio biologico, il cui volto teso riflette la consapevolezza del pericolo imminente che piove dal cielo.

Intrighi di famiglia: le reazioni di Neri e Verdi dopo l'attacco

Questo secondo blocco fotografico si concentra sulle reazioni dei Neri e dei Verdi dopo l'attacco, rivelando le crepe psicologiche, i legami d'affetto e le dinamiche familiari che uniscono e dividono i protagonisti dei due schieramenti all'ombra della guerra imminente.

Tra i momenti più intimi, commoventi e tragici della premiere: l'ultimo istante di vera tenerezza tra Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy) e il suo primogenito ed erede al trono, Jacaerys Velaryon (Harry Collett). In questa immagine, dominata dalle atmosfere cupe e solenni intorno al Tavolo Dipinto a Roccia del Drago, il gesto delicato della mano di una madre che accarezza il volto del figlio esprime tutto l'amore e la preoccupazione. Un'inquadratura tanto più significativa in considerazione di ciò che succederà di lì a poco.

Di segno opposto, ma legata comunque a un rapporto madre-figlio viscerale, è la spiazzante sequenza che si consuma invece tra le mura di Approdo del Re. Il frame più scioccante dell'intero episodio mostra infatti l'inaspettato e intimo bacio tra la Regina Madre Alicent Hightower (Olivia Cooke) e suo figlio, il Principe Reggente Aemond Targaryen (Ewan Mitchell).

Una scena carica di tensione emotiva e ambiguità, che segna ulteriormente la frattura familiare.

La solitudine che avvolge la Rhaenyra tra le mura di Roccia del Drago è straziante. In questa inquadratura cupa e opprimente, la sovrana dei Neri appare isolata nel suo stesso palazzo, schiacciata da un'immobilità forzata che anticipa la tragedia imminente.

A trattenerla lontano dal fronte, ironicamente, è stata proprio la ferrea volontà del figlio Jace, determinato a proteggere la madre e a dimostrare il proprio valore volando in battaglia sul dorso del drago Vermax. Il fotogramma restituisce l'essenza di un personaggio lacerato tra il dovere politico di una sovrana e l'istinto protettivo di una madre.

Al suo fianco solo la sagoma discreta di Mysaria (Sonoya Mizuno).

A rompere definitivamente gli indugi sul fronte militare dei Verdi e a dare sostanza alla minaccia contro Roccia del Drago è l'attesissimo debutto di una delle new entry più importanti di questa stagione: Lord Ormund Hightower, interpretato da James Norton.

In questa inquadratura dal sapore squisitamente cinematografico, il carismatico leader militare si staglia in primo piano.

La scelta della regia di presentarlo in un campo medio così profondo sottolinea un punto di svolta narrativo cruciale. Con l'ingresso formale di Ormund Hightower nel conflitto, la Danza dei Draghi diventa una guerra totale, combattuta tanto nelle stanze segrete della diplomazia quanto con una strategia di logoramento sul campo.

I nuovi draghi e il destino di Jacaerys

Attenzione! In questo paragrafo ci sono gli spoiler maggiori della puntata

Baela Targaryen sorvola sul suo Danzatore di Luna le acque del Condotto funestate dal conflitto tra la flotta di suo nonno, Corlys Velarion, e quella della Triarchia. Ancora giovane e poco esperta come il drago che guida, è stata spinta a scendere in battaglia dal cugino (e promesso sposo) Jacaerys, ma sarà necessaria nel primo spettacolare salvataggio di Vermax.

E sarà anche l'unica a conoscere una drammatica verità: sua sorella Rhaena è il cavaliere del drago selvaggio Sheepstealer, ma non è in grado di farsi obbedire. Ed è stata proprio la sua avventatezza a determinare la fine dei sogni di Jacaerys.

Chiamatelo Sheepstealer, come in originale, o "Ladro di pecore", come da traduzione più accreditata, ma parliamo sempre dell'ultimo arrivato tra la squadra di draghi in mano ai Neri.

L'avevamo già incontrato brevemente alla fine della stagione 2, presenza ormai costante anche se non gradita nelle terre della Valle, e avevamo già compreso le intenzioni di Rhaena, unica Targaryen senza una creatura alata.

Non sapevamo ancora, però, che Ryan Condal avrebbe completamente cambiato la trama dei libri legata a Sheepstealer: via la giovane Nettles, il drago è rimasto così "in famiglia". E forse non è neppure questo il cambiamento maggiore: è diventato improvvisamente il vero "villain" della battaglia del Gullet.

La spiegazione però è sorprendentemente semplice. Ladro di pecore non è realmente cattivo, è solo troppo abituato alla sua vita solitaria, non essendo cresciuto insieme agli altri draghi. Lanciato in battaglia da un cavaliere senza esperienza e con molta paura, non poteva fare altro che difendere se stesso da tutto e tutti.

House of the Dragon 3x01: Jacaerys Velarion muore nelle acque del Condotto insieme al suo drago Vermax

Il momento più tragico dell'intera premiere, e anche quello che ha creato maggiori discussioni sulle modalità con cui la serie ha portato Jacaerys Velaryon incontro al suo destino. Corso in battaglia sul dorso di Vermax, salvato dal primo attacco della balista grazie all'agilità di Moondancer e della cugina Baela, viene condannato dalla discesca in campo a sopresa di Rhaena e dall'attacco inaspettato di Sheepstealer.

A uccidere il Jace della serie però (a differenza di quanto avviene in Fuoco e Sangue di Martin) non solo solo le frecce dei Verdi, ma sono soprattutto tracotanza e ingenuità nel credere di potersi sostituire alla madre Rhaenyra prima che il tempo sia giunto.