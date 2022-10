Harrison Ford prenderà il posto di William Hurt in Captain America 4?

Notizia bomba in casa Marvel; dopo la morte di William Hurt potrebbe essere la superstar Harrison Ford a interpretare Thaddeus Ross in Captain America 4 e forse anche in Thunderbolts.

Sarà la star Harrison Ford a sostituire il compianto William Hurt nell'MCU nel ruolo di Thaddeus Ross, come affermano nuovi report. Il debutto di Ford potrebbe avvenire in Captain America 4, intitolato ufficialmente Captain America: New World Order, come è stato rivelato live durante il podcast The Hot Mic con John Rocha e Jeff Sneider.

Il richiamo della foresta: un primo piano di Harrison Ford

I Marvel Studios hanno deciso di non ingaggiare un nuovo attore nel ruolo di t'challa dopo la scomparsa della star di Black Panther Chadwick Boseman. Come riferiscono i nuovi report, una scelta diametralmente opposta sarebbe stata operata nel caso di William Hurt, morto a marzo 2022 a seguito di una lunga malattia.

Secondo il podcst, la star di Han Solo e Indiana Jones Harrison Ford dovrebbe calarsi nei panni di Thaddeus Ross in Thunderbolts, cinecomic la cui uscita è prevista nel 2024. L'ensemble di Super Soldati potrebbe chiudere la Fase 5 dell'MCU, ma poco prima Marvel vedrà l'uscita di Captain America: New World Order, quarto capitolo della saga di Captain America.

Secondo Jeff Sneider di The Ankler, apparso nel The Hot Mic Podcast, Harrison Ford avrebbe firmato l'accordo che lo lega all'MCU e farà il suo debutto in Captain America: New World Order.

Secondo quanto riferito, Ford sostituirà William Hurt nei panni di Thaddeus E. "Thunderbolt" Ross, dopo la tragica scomparsa del veterano del MCU all'inizio dell'anno. Mentre Ross potrebbe apparire in Captain America 4, la sua apparizione in Thunderbolts potrebbe non essere così certa come si pensava in precedenza.

Sneider avrebbe rivelato che Harrison Ford sarebbe stato ingaggiato prima del D23 Expo della Disney, ma non è stato fatto nessun annuncio per non distogliere l'attenzione da Indiana Jones 5.

SlashFilm è stato in grado di confermare in modo indipendente che l'arrivo di Harrison Ford nell'MCU indicando anche la sua presenza in Thunderbolts. al momento si attendono conferme ufficiali alla notizia bomba.