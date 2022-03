William Hurt, morto l'attore Premio Oscar per Il bacio della donna ragno

William Hurt è morto il 13 marzo 2022 all'età di 71 anni. Ad aver confermato la notizia a Variety è stato il suo amico, Gerry Byrne.

Nel corso della sua carriera, William Hurt ha vinto un Premio Oscar per Il bacio della donna ragno e ha ottenuto ben quattro nomination agli Academy Award - per Figli di un Dio minore, Dentro la notizia - Broadcast News e A History of Violence.

Prima di studiare Recitazione alla Julliard, l'interprete era iscritto alla facoltà di Teologia. Tra le sue interpretazioni più famose, si ricorda anche quella in The Village, film diretto da M. Night Shyamalan. La sua avversione alla fama lo ha portato a rifiutare grandissimi successi quali Jurassic Park e Misery.

Recentemente, William Hurt ha preso parte al Marvel Cinematic Universe nei panni di Thaddeus Ross. Nel corso di un'intervista con il The New York Times del 1989, Hurt dichiarò: "Sono un uomo molto riservato e ho il diritto a esserlo. Il fatto che io sia un attore non vi autorizza a sottrarmi l'anima e a scrivere qualsiasi cosa vogliate su di me".