Marvel vuole scoprire l'identità di chi ha condiviso una foto in anteprima di Captain America 4 sui social

I Marvel Studios hanno deciso di procedere per vie legali dopo la pubblicazione illegale online di una foto di Captain America 4 sui social.

I Marvel Studios stanno cercando di scoprire l'identità di un leaker che ha condiviso in modo illegale un'immagine di Captain America 4.

Su Instagram è stata infatti apparsa brevemente una foto del film con star Anthony Mackie e lo studio ha deciso di procedere per vie legali.

La condivisione illegale della foto

Il 7 maggio la Marvel ha presentato una richiesta legale alla Corte di San Jose per chiedere venga svelata l'identità della persona o del gruppo di utenti che utilizzano l'account Instagram @CanWeGetSomeToast dopo la pubblicazione di una foto di Captain America: Brave New World.

L'account ha pubblicato un'immagine coperta da copyright del film con star Anthony Mackie senza autorizzazione, poi rimossa in base alle regole previste dal Digital Millennium Copyright Act.

L'account aveva trovato popolarità su Twitter condividendo anticipazioni e scoop sul MCU, riuscendo a ottenere migliaia di follower sui social.

Captain America: Brave New World, ecco il nuovo costume di Cap nel film Marvel

Marvel vuole ora conoscerne l'identità e ha intenzione di procedere per vie legali. Instagram non ha ancora risposto alle richieste di commenti e non ha sospeso l'account al centro delle critiche.

Il nuovo capitolo delle avventure di Captain America arriverà nei cinema il 14 febbraio 2025 nelle sale americane.

Nel cast ci sono anche Danny Ramirez, Harrison Ford, Carl Lumbly, Liv Tyler e Shira Haas.