Hamilton: gli utenti temono che il musical venga censurato su Disney+

I fan di Hamilton non stanno più nella pelle all'idea dell'arrivo del musical su Disney+, ma temono la censura da parte di Disney nella versione disposnibile sulla piattaforma streaming.

Hamilton: Lin-Manuel Miranda in un momento del musical

Come sappiamo, la pratica della censura non è nuova a Disney. L'esempio più recente è la censura del sedere di Daryl Hannah in una scena di Splash, una sirena a Manhattan nella versione del film disponibile su Disney+. Ecco i che i timori dei fan di Hamilton sono ben fondati.

Hamilton arriverà in streaming su Disney+ a luglio. Il cast del musical, dedicato ad Alexander Hamilton, uno dei padri fondatori d'America e primo Segretario del Tesoro, comprende Lin-Manuel Miranda nella parte di Alexander Hamilton, Daveed Diggs in quella del Marchese di Lafayette e Thomas Jefferson, Leslie Odom Jr. nella parte di Aaron Burr, Christopher Jackson nel ruolo di George Washington, Jonathan Groff nella parte di Re George, Renee Elise Goldsberry nei panni di Angelica Schuyler e Philipa Soo che è Eliza Hamilton.

Il musical ha conquistato il Premio Pulitzer nel 2016 e si è portato a casa 11 Tony Award inclusi quelli per il miglior musical e miglior regia di un musical, ma i fan temono che la censura possa colpire il linguaggio esplicito, i temi che toccano sesso, violenza e uso delle armi. Aver censurato la parola Fuck da brani come Say No To This e The Adams Administration, per Disney+ potrebbe infatti non bastare.

pls don’t censor Hamilton on Disney+ pls don’t censor Hamilton on Disney+ pls don’t censor Hamilton on Disney+ pls don’t censor Hamilton on Disney+ pls don’t censor Hamilton on Disney+ pls don’t censor Hamilton on Disney+ pls don’t censor Hamilton on Disney+ pls don’t censor Ham — Kate (@KateElliott41) May 12, 2020

Kyle Buchanan, pop culture reporter del New York Times, ha rivelato di aver chiesto a Lin-Manuel Miranda la sua opinione sul rischio di censura di alcune parti del testo, ma l'autore del musical all'epoca non sembrava preoccupato e ha risposto:

"Se dobbiamo togliere una parolaccia qui e là per raggiungere la maggior quantità di pubblico possibile, mi va bene, perchè i bambini hanno già memorizzato le parole originali. Non credo che priviamo nessuno di niente se togliamo una parolaccia per evitare la censura."

Lilli e il Vagabondo: Disney censura la canzone razzista per il live-action

Al momento i piani di Disney+ al riguardo non sono noti, ma nell'attesa i fan di Hamilton si portano avanti chiedendo pubblicamente alla piattaforma streaming di non censurare il film o immaginano cosa accadrebbe con ipotetiche versioni alternative.

Dear Disney+, please don’t censor the Hamilton Musical. Please and thank you. — Francis Dominic (@francisdominiic) May 12, 2020

remember when the love simon show got wasn't allowed on disney+ for featuring alcohol and sexual content? well guess what's also in hamilton — Lottie (@waitforme_ii) May 12, 2020

you see that was my wife you decided to

HUG pic.twitter.com/TVjPM8euQC — gail ✧ (@pcterspidey) May 12, 2020