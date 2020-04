Splash, una sirena a Manhattan: Disney+ rimuove il sedere di Daryl Hannah, ma il risultato è pessimo

Disney+ ha rimosso il sedere di Daryl Hannah in una scena di Splash, una sirena a Manhattan, ma lo ha fatto con una pessima CGI e un altrettanto pessimo risultato.

Daryl Hannah splendida sirena bionda in Splash! di Ron Howard

Splash, una sirena a Manhattan, commedia per famiglie del 1984, vede protagonista Tom Hanks, qui agli esordi, nei panni di un giovane newyorkese di nome Allen Bauer che si innamora di una sirena (Daryl Hannah) che per bene due volte lo ha salvato mentre stava per annegare. Visto il tema, il film contiene alcune brevi scene che contengono nudità, ma dopo averlo aggiunto in catalogo, Disney+ ha pensato bene di eliminare questi momenti con qualche ritocco in CGI.

Secondo l'utente Twitter Allison Pregler, la versione di Splash apparsa su Disney+ contiene alcune alterazioni rispetto al film originale. In una scena in particolare vediamo come la censura praticata con l'aiuto della CGI per coprire il fondoschiena di Daryl Hannah abbia sortito un pessimo risultato. Per tappare il suo sedere, la CGI ha allungato i capelli dell'attrice in una sorta di strana extension sfuocata che dà un risultato assai poco naturale.

Disney+ didn't want butts on their platform so they edited Splash with digital fur technology pic.twitter.com/df8XE0G9om — Allison Pregler (@AllisonPregler) April 13, 2020

Al di là del risultato discutibile, gli utenti Disney+ non dovrebbero essere sorpresi dalla scelta della piattaforma streaming in linea con la volontà di difendere l'orientamento 'family friendly' del catalogo, anche se negli USA Disney+ avrebbe interrogato utenti selezionati sulla possibilità di aggiungere contenuti adulti.

