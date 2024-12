Hamilton diventerà un film? Lin-Manuel Miranda non esclude l'ipotesi

Il musical Hamilton, uno dei grandi successi di Broadway degli ultimi anni, in futuro potrebbe forse diventare un film, come confermato da Lin-Manuel Miranda.

Il successo di Wicked potrebbe aver aperto le porte di Hollywood a nuovi adattamenti di musical di Broadway e Lin-Manuel Miranda ha recentemente rivelato che non esclude venga realizzato un film tratto da Hamilton.

La star del teatro e della musica, intervistato da Variety, ha tuttavia spiegato quali sono le condizioni per dare il via libera al progetto.

Il possibile film tratto da Hamilton

Lin-Manuel Miranda ha raccontato: "Ho sempre detto che sono aperto all'idea, se sentissi un regista avere un approccio grandioso al film. Ho già una produzione fantastica del musical Hamilton che abbiamo portato in scena a Broadway".

Il compositore e attore ha aggiunto: "Sono davvero felice che quella versione esista e che possiamo condividerla con il mondo. Ma se qualcuno ha un'idea, mi contatti".

Miranda nel musical Hamilton

Il successo del musical

Hamilton ha debuttato nel 2015 portando a teatro la storia di Alexander Hamilton e raccontando la sua vita privata e il ruolo avuto nella storia degli Stati Uniti. Il musical ha conquistato ben 11 Tony Awards, il Premio Pulitzer e ha gettato le basi per numerose produzioni realizzate a livello internazionale.

Miranda ne era anche il protagonista insieme a Leslie Odom Jr., Phillipa Soo, Renée Elise Goldsberry, Christopher Jackson, Daveed Diggs, Anthony Ramos e Jonathan Groff.

L'artista, recentemente, è stato coinvolto nella realizzazione delle canzoni composte per il film Mufasa, prequel della storia raccontata in Il Re Leone, continuando la sua collaborazione con la Disney che l'ha portato anche a interpretare Hermes nella serie Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo in occasione della prima stagione, disponibile in streaming sulla piattaforma di Disney+.