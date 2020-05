Hamilton: il musical arriverà in streaming su Disney+ a luglio

Hamilton verrà distribuito in streaming su Disney+ nel mese di luglio, in anticipo rispetto al debutto inizialmente previsto nelle sale a ottobre 2021.

Hamilton, il musical di Lin-Manuel Miranda, verrà distribuito in streaming su Disney+ il 3 luglio, anticipando la data di uscita prevista nelle sale a ottobre 2021.

La scelta, annunciata da Bob Iger e dal creatore dello show, permetterà di festeggiare il 4 luglio apprezzando l'opera che ha conquistato il pubblico di Broadway e di Londra.

La regia della versione di Hamilton che arriverà sugli schermi è stata diretta da Thomas Kail e gli spettatori verranno trascinati all'interno dello spettacolo unendo "gli elementi migliori del teatro dal vivo, film e streaming, dando vita a una performance cinematografica che offrirà un modo totalmente nuovo per vivere l'esperienza di Hamilton". Robert Iger ha aggiunto: "Nessuna opera artistica dell'ultimo decennio ha avuto l'impatto culturale di Hamilton, un racconto in grado di ispirare e coinvolgere raccontato e rappresentato in un modo potentemente creativo. Di fronte alle straordinarie sfide che affronta il nostro mondo, questa storia sulla leadership, la tenacia, la speranza, l'amore e il potere delle persone per unirsi contro le foze delle avversità è rilevante è al tempo stesso ha un impatto. Siamo elettrizzati nel portare questo fenomeno su Disney+ alla vigilia del Giorno dell'Indipendenza e dobbiamo ringraziare il brillante Lin-Manuel Miranda e il team di Hamilton per permetterci di farlo prima di quanto pianificato".

Miranda ha aggiunto: "Sono così orgoglioso del modo così meraviglioso con cui Tommy Kail ha portato Hamilton sugli schermi. Ha dato a chiunque vedrà questo film i posti migliori in sala. Sono così grato a Disney e Disney+ per aver cambiato i piani e aver anticipato la data di uscita al weekend del 4 luglio mentre il mondo è stato stravolto. Sono grato a tutti i fan che hanno chiesto che avvenisse e felice che siamo riusciti a farlo accadere. Sono orgoglioso di questo show. Non vedo l'ora che lo vediate".

Il cast di Hamilton comprende Miranda nella parte di Alexander Hamilton, Daveed Diggs che è stato il Marchese di Lafayette e Thomas Jefferson, Leslie Odom Jr. nella parte di Aaron Burr, Christopher Jackson che è stato George Washington, Jonathan Groff nella parte di Re George, Renee Elise Goldsberry nei panni di Angelica Schuyler e Philipa Soo che è Eliza Hamilton.