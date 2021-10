Halloween Kills: debutto record al box office USA con 50 milioni, male The Last Duel di Ridley Scott

Halloween Kill esplode al box office americano con un debutto da 50 milioni di dollari, male il film di Ridley Scott The Last Duel che non arriva a cinque milioni.

Halloween Kills: Jamie Lee Curtis in una scena

L'orrore paga al box office USA. Jamie Lee Curtis e Blumhouse festeggiando il debutto da record di Halloween Kills, secondo capitolo della trilogia reboot firmata da David Gordon Green, che torna a raccontare le terrificanti avventure di Laurie Strode alle prese con gli assalti del killer mascherato Michael Myers. Dopo aver festeggiato la premiere di Halloween Kills vestita come sua madre Janet Leight in Psycho, Jamie Lee Curtis ora festeggia i 50,3 milioni raccolti in 3,705 sale, con una media per sala di 13.589 dollari. Cifra destinata a crescere ulteriormente.

Michael Myers scalza dalla vetta l'ultimo James Bond, No Time to Die, che deve accontentarsi di altri 24,5 milioni di incasso che lo portano a sfiorare quota 100 milioni in due settimane. Come anticipa la nostra recensione di No Time to Die, nel nuovo capitolo della saga di James Bond mostra un Bond ormai pensionato, felice con la sua amata Madeleine Swann, ma un imprevisto lo costringerà a tornare in servizio e fare i conti con un mondo che ha imparato a fare di meno di lui: il nome in codice 007 è stato riassegnato, e alcuni indizi lasciano intendere che questa possa davvero essere la fine per il celebre agente segreto.

Terzo posto per il cinecomic Venom - La furia di Carnage. Il sequel di Venom, del 2018, interpretato Tom Hardy, Michelle Williams e Woody Harrelson, incassa altri 16,5 milioni superando i 168 milioni complessivi. Dopo le prime reazioni positive post-visione di Venom - La Furia di Carnage il pubblico americano continua a sostenere il film diretto da Andy Serkis che negli USA ha segnato la miglior apertura dai tempi di Star Wars: L'ascesa di Skywalker.

Quarta la pellicola d'animazione La famiglia Addams 2, che incassa altri 7,1 milioni superando i 42 milioni complessivi. Il sequel animato della popolare saga degli Addams, che verrà presentato in anteprima italiana durante la Festa di Roma 2021 nella sezione Alice nella Città, vede Morticia e Gomez alle prese con la crescita dei loro figli, ormai adolescenti, e dei problemi che ne derivano.

The Last Duel: un primo piano di Matt Damon

Male il debutto di The Last Duel nonostante la firma del regista Ridley Scott e la presenza di tre star del calibro di Ben Affleck, Matt Damon e Adam Driver. Solo 4,8 milioni di incasso al debutto raccolti in 3.065 sale, con una media per sala di 1.572 dollari. Come rivela la nostra recensione di The Last Duel, al centro degli eventi storici raccontati sul grande schermo, ispirati a fatti realmente accaduti, ci sarà un uomo che parte per la guerra e che al suo ritorno scopre che la moglie è stata violentata da un suo amico. Nessuno crede alla donna e il soldato fa appello al re di Francia, ritrovandosi a dover affrontare il "rivale" a duello.