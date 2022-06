Halloween Kills: stasera su Sky Cinema Suspense in 1A TV il secondo capitolo della nuova trilogia

Stasera su Sky Cinema Suspense, in prima visione, va in onda Halloween Kills, secondo capitolo della nuova trilogia di Halloween.

Stasera su Sky Cinema Suspence e Sky Cinema 4K alle 21:15 arriva, in prima visione, Halloween Kills, secondo capitolo dei nuovi film di Halloween, diretti da David Gordon Greene, proprio mentre il pubblico aspetta Halloween Ends, nei cinema il prossimo autunno.

Il film sarà anche in streaming su NOW e disponibile on demand, anche in qualità 4K.

Halloween Kills: Jamie Lee Curtis in una scena d'azione

La trama

La notte di Halloween che ha segnato il ritorno di Michael Myers non è ancora finita. Pochi minuti dopo che Laurie Strode (Jamie Lee Curtis), sua figlia Karen (Judy Greer) e sua nipote Allyson (Andi Matichak) hanno lasciato il mostro mascherato Michael Myers (James Jude Courtney) imprigionato nel sotterraneo di Laurie a cui hanno dato fuoco insieme a tutta la casa, Laurie, convinta di aver finalmente ucciso il suo tormentatore di una vita, viene portata di corsa all'ospedale con ferite mortali. Ma quando Michael riesce a liberarsi dalla trappola di Laurie, ricomincia il suo rituale bagno di sangue. Lottando contro il suo dolore e preparandosi a difendersi da lui, Laurie incoraggia tutti gli abitanti di Haddonfield a ribellarsi contro il loro inarrestabile mostro. Le Strode si uniscono a un gruppo di altri sopravvissuti al primo massacro di Michael che decidono di prendere in mano la situazione, formando una folla di vigilanti che parte per cacciare Michael una volta per tutte.

Nel 2018, 40 anni dopo l'uscita del primo film di Halloween diretto da John Carpenter, viene presentato l'Halloween di Gordon Green ed è un grande successo al botteghino. Nel 2021 Halloween Kills, secondo film della nuova trilogia di Halloween, viene Presentato Fuori Concorso alla 78a Mostra d'Arte Cinematografica di Venezia. In Halloween Kills l'icona Jamie Lee Curtis riprende il suo ruolo da protagonista nel franchise horror di successo come Laurie Strode. Con lei nel cast Judy Greer, Andi Matichak, Will Patton, Thomas Mann e Anthony Michael Hall.