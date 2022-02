Halloween Ends, John Carpenter: "I produttori vogliono che sia la fine"

Uccidere Michael Myers sembra impossibile, ma il creatore del franchise di Halloweem John Carpenter garantisce che Halloween Ends, terzo capitolo della trilogia rebbot, sarà davvero la fine.

Halloween Ends uscirà nei cinema a ottobre 2022 e fin dal titolo si delinea come il capitolo conclusivo delle nuove avventure di Laurie Strode e della sua eterna lotta contro il male incarnato dal serial killer Michael Myers. Interrogato sul futuro del franchise, il creatore della saga horror John Carpenter, produttore esecutivo e compositore per la trilogia diretta da David Gordon Green, ha dichiarato a ComicBook.com:

"Lasciate che vi spieghi il mondo del cinema: se prendi un simbolo del dollaro e lo alleghi a qualcosa, ci sarà qualcuno che vorrà fare un sequel. Vivrà. Se il simbolo del dollaro non è abbastanza grande, qualunque cosa accada, non vivrà. Non lo so. Questa volta, non lo so. Vogliono davvero finire. Lo spegneranno, finiranno. È ciò che David ha in mente e penso che vada bene così".

Sul futuro di Halloween si rea pronunciato qualche tempo anche il capo di Blumhouse, Jason Blum, produttore del franchise:

"Abbiamo stretto un accordo per tre film con Michael Myers. Mi piacerebbe prolungarlo, ma siamo impegnati ad assicurarci che il il terzo film sia spettacolare perché questo è il nostro compito immediato. Se poi riuscissimo a proseguire la saga, ne sarei entusiasta. Ma al momento non ci sono piani per essere coinvolti nel seguito dopo questo terzo film".