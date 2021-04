Halloween Kills. una foto dal set evoca un flashback dell'originale del 1978

Il produttore di Halloween Kills Ryan Freimann ha riacceso l'hype per Halloween Kills pubblicando una foto dal set che contiene un chiaro legame con l'originale Halloween del 1978.

I fa più attenti riconosceranno l'auto nella foto pubblicata su Instagram da Freimann. Si tratta della stessa auto che Michael usa per attraversare Haddonfield dopo essere scappato dal Smith's Grove Sanitarium. Sono molti gli indizi che anticipano un legame diretto tra Halloween Kills e l'originale Halloween - La notte delle streghe, come conferma quest'ultima foto.

In precedenza è stato anticipato il ritorno dei personaggi di Lindsey Wallace (Kyle Richards) e Tommy Doyle (interpretato, stavolta, da Anthony Michael Hall). La presenza di un flashback collegherebbe ancor più strettamente il nuovo sequel agli eventi passati. Ma il film promette anche a sangue e terrore a profusione. Halloween Kills conterrà la scena più violenta della carriera di David Gordon Green, come anticipato dal regista.

Resta solo da sciogliere il nodo dell'uscita in sala, prevista per ottobre dopo lo slittamento di un anno dovuto all'emergenza sanitaria. John Carpenter, in precedenza, ha anticipato che il film potrebbe anche uscire in streaming, ma i fan continuano a tifare per la release sul grande schermo compatibilmente con la situazione generale. Staremo a vedere.

