Halloween Kills: ecco come Michael Myers sfugge all'incendio appiccato da Laurie in una foto

Una nuova foto di Halloween Kills mostrerebbe come Michael Myers sia riuscito a fuggire dall'incendio a casa di Laurie Strode con cui si concludeva il primo reboot di Halloween.

Halloween Kills: Michael Myers sfugge all'incendio appiccato da Laurie

L'uscita di Halloween Kills, slittata di un anno, è fissata all'ottobre 2021. Il secondo capitolo della trilogia pianificata da Blumhouse esplorerà il trauma collettivo e la violenza della folla dopo aver ritrovato il personaggio della scream queen Jamie Lee Curtis, Laurie Strode, che nel frattempo è diventata madre e nonna.

nel finale di Halloween, una bellicosa Laurie ha intrappolato Michael Myers nel basamento della casa con l'aiuto della figlia Judy Greer e della nipote Andi Matichak per poi dar fuoco alla casa e fuggire. Come mostra la nuova foto diffusa da Empire, il serial killer sarebbe vivo e vegeto e pronto a tornare a mietere vittime.

Il regista David Gordon Green ha dichiarato: "Questo film parla della paura della comunità, della paranoia, della disinformazione e del panico della folla. Halloween Kills è un grandioso popcorn movie perciò questo tipo di dichiarazioni suonano strane. Eppure non potrebbe essere un momento più interessante per far uscire un film come questo."

]Halloween Kills vede il ritorno di Jamie Lee Curtis, Judy Greer, Andi Matichak e Robert Longstreet, la star dell'originale Halloween Charles Cyphers torna nelle vesti dello Sceriffo Leigh Brackett. Con loro, Anthony Michael Hall interpreta Tommy Doyle, Kyle Richards è Lindsey Wallace e Nancy Stephens è l'infermiera Marion Chambers. Gordon Green ha firmato la sceneggiatura con Danny McBride e Scott Teems.

L'uscita nei cinema di Halloween Kills è fissata per il 15 ottobre 2021.