Guardians Of The Galaxy Vol. 3: James Gunn conferma le morti nel film

Guardians Of The Galaxy Vol. 3, James Gunn ammette che alcuni personaggi moriranno.

Guardians Of The Galaxy Vol. 3 conterrà delle morti, James Gunn conferma l'anticipazione sui social media. Interrogato sulla possibilità che alcuni dei personaggi della saga trovino la morte del terzo capitolo, il regista non si tira indietro e ammette che ciò avverrà, come in ogni cinecomic che si rispetti.

Quasi certamente, Guardians Of The Galaxy Vol. 3 sarà ambientato almeno dieci anni dopo il Volume 2. Di fronte alla domanda di una fan che gli ha chiesto se alcuni dei personaggi moriranno, James Gunn ha replicato: "Non mi pare di ricordare nessun cinecomic in cui qualcuno non muore!"

Guardians Of The Galaxy Vol. 3, la risposta di James Gunn a una fan

D'altronde il passato di Gunn è in linea con la sua sua risposta. In Guardiani della Galassia, il regista ha ucciso Groot, nahce se solo momentaneamente, mentre Guardiani della Galassia Vol. 2 ha visto la morte di Yondu Udonta (Michael Rooker). Viste le premesse, i fan sono in allarme e temono che uno dei membri del team dei Guardiani della Galassia possa trovare la morte nel terzo capitolo.

Guardiani della Galassia 3: Lady Gaga interpreterà Lady Lylla, la fidanzata di Rocket?

Di chi potrebbe trattarsi. Dopo la centralità del suo ruolo nei film sugli Avengers, c'è chi scommette sul Rocket. James Gunn ha ammesso in passato di rispecchiarsi soprattutto nel personaggio e ha lasciato intendere che nel terzo capitolo della saga Rocket e il suo passato avranno un ruolo chiave Restiamo in attesa per saperne di più.