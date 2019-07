Guardiani della Galassia 3: Zoe Saldana anticipa il ritorno di Gamora

Zoe Saldana ha anticipato il ritorno di Gamora in Guardiani della Galassia 3. L'occasione è stata l'ACE Comic Con di Seattle che ha fornito all'attrice l'occasione per rispondere al quesito che tutti i fan si pongono.

Guardiani della galassia Vol.2: Zoe Saldana nei panni di Gamora

Avengers: Endgame si è concluso lasciando irrisolto il destino di Gamora. Il personaggio, sacrificato da Thanos in Avengers: Infinity War per conquistare la Gemma dell'Anima, ha fatto ritorno in Endgame grazie all'introduzione dei viaggi del tempo. Quella che abbiamo rivisto era una Gamora del passato, proveniente da una realtà alternativa alla timeline principale, ma nel corso del film è scomparsa senza lasciare traccia. La rivedremo in Guardians of the Galaxy Vol. 3? Ecco la risposta di Zoe Saldana:

"Dipende. La risposta tecnica è che dipende da ciò che Marvel e James Gunn desiderano fare col destino di Gamora nei Guardiani. Una parte di me vuole che lei faccia ritorno coi Guardiani, ma c'è un'altra parte di me che vuole esplorare una Gamora cattiva. Non l'ho mai vista in quel modo, ma lei è considerata un'assassina letale, la donna più pericolosa della galassia, perciò vorrei vederla in quella veste, scavare in profondità nella sua psiche. Ma voglio comunque che torni coi Guardiani."

Il destino di Gamora alla fine di Avengers: Endgame è incerto, gli stessi registi del film hanno espresso incertezza sulla sorte futura del personaggio che scopriremo col ritorno di James Gunn in Marvel per concludere la saga dei Guardiani.

Al riguardo i Russo hanno specificato: "Tony Stark potrebbe aver allontanato tutto il male. Gamora era malefica o era solo una nemica? E' ancora viva? Chi lo sa, questa è una storia che verrà raccontata un'altra volta."

