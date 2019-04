Avengers: Endgame, che fine hanno fatto Loki e Gamora?

Avengers: Endgame, Robert Downey Jr. in un'immagine dal primo teaser trailer

Gli eventi di Avengers: Endgame, il nuovo film Marvel, hanno lasciato gli fan con qualche dubbio su due personaggi in particolare: Loki e Gamora. Il lungometraggio ha una trama in parte intricata, che si avvale molto della conoscenza diretta dei film precedenti del franchise, evocati o addirittura rivisitati in corso d'opera. Di conseguenza è lecito porsi qualche domanda su alcuni sviluppi, su cui torniamo nel dettaglio in questa sede. Attenzione, seguono spoiler !

Tramite il Regno Quantico, gli Avengers tornano indietro nel tempo, in tre punti precisi (New York nel 2012, Asgard nel 2013 e Morag/Vormir nel 2014), per recuperare le Gemme dell'Infinito. La tappa newyorkese non va interamente come previsto, poiché Loki riesce a impossessarsi del Tesseract e fuggire, invece di essere riportato su Asgard da Thor come accadeva in The Avengers. Nel 2014 invece, a causa del legame cibernetico tra le due versioni di Nebula, Thanos viene a sapere del piano dei nostri eroi e si fa trasportare nel 2023 insieme a Gamora, che nella timeline originale è stata uccisa per ottenere la Gemma dell'Anima. Lei rimane quindi nel presente e aiuta gli Avengers a sconfiggere il Titano pazzo, per poi sparire senza lasciare traccia (ma non, si presume, come le armate di Thanos, spazzate via dal Guanto dell'Infinito). Alla fine del film, mentre i Guardiani della Galassia si apprestano a partire, Peter Quill imposta il computer di bordo dell'astronave per rintracciarla, quindi è logico supporre che la presenza di Gamora in una timeline non sua farà parte della trama del prossimo film dedicato al team cosmico.

Thor: Ragnarok - Tom Hiddleston in un'immagine del film

Quanto a Loki, anch'egli, come Gamora, è tecnicamente morto nel presente poiché, come spiegato da Bruce Banner, i viaggi nel tempo non influiscono su quanto accaduto nell'epoca di partenza (e dato che Thanos l'ha ucciso prima di schioccare le dita, la sua morte non è nullificata dal secondo Guanto). Sappiamo che tornerà in una miniserie a lui dedicata su Disney+, ma i dettagli noti finora sul progetto suggeriscono che si tratti di un prequel. In attesa di ulteriori delucidazioni, è ipotizzabile che la deviazione della timeline sia comunque stata corretta quando Steve Rogers ha riportato le Gemme al periodo di appartenenza, rimettendo lo scettro contenente la Gemma della Mente al suo posto prima che si verificasse l'incidente con il Tesseract. Maggiori dettagli - si spera - nei mesi a venire.

