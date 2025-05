Emilia Pérez in tv: stasera su Sky in prima visione il film premio Oscar con Zoe Saldana e Karla Sofía Gascón

Emilia Pérez, l'ultimo film musicale diretto da Jacques Audiard e vincitore di due premi Oscar, sarà in prima tv domani, lunedì 19 maggio alle 21.15 su Sky Cinema Uno, e in streaming su NOW.

Il film, con protagoniste Selena Gomez, Zoe Saldana e Karla Sofía Gascón, presentato in anteprima un anno fa al Festival di Cannes, sarà anche disponibile on demand anche in 4K per gli utenti Sky.

La produzione del film e i premi vinti da Emilia Pérez di Jacques Audiard

Selena Gomez in una scena di Emilia Pérez

Il lungometraggio è stato girato interamente in studio a Parigi ma è ambientato in Messico, con la distribuzione italiana affidata a Lucky Red. In Concorso a Cannes, Emilia Pérez ha ricevuto diversi riconoscimenti.

Tra i premi conquistati spiccano il Premio della Giuria e il premio per la miglior interpretazione femminile, assegnato collettivamente a tutte le protagoniste del film.

Agli Oscar 2025, Emilia Pérez ha ricevuto tredici candidature, diventando il film non in lingua inglese con più nomination di sempre, superando La tigre e il dragone e Roma.

La trama e il cast di Emilia Pérez

Originale e fuori dagli schemi, Emilia Pérez fonde diversi generi cinematografici, dal melodramma al noir fino al musical, grazie anche all'esperienza di un regista del calibro di Jacques Audiard.

Primo piano di Karla Sofia Gascon in Emilia Pérez

Trasformazione, giustizia e rinascita sono al centro della storia di Emilia Pérez, accompagnata da una colonna sonora potente ed evocativa. Nel cast del film spiccano Zoe Saldana insieme a Karla Sofía Gascón nel ruolo di Manitas, boss del narcotraffico che si trasformerà in Emilia, e Selena Gomez nel ruolo di Jessi, moglie e madre in cerca della propria indipendenza.

Il film ha vinto due Oscar, alla miglior attrice non protagonista per Zoe Saldana nei panni di Rita, un'avvocata idealista e disillusa, e alla miglior canzone originale, El Mal, firmata da Camille e Clément Ducol.