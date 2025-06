Elio: ecco il metodo che ha utilizzato Zoe Saldana per prepararsi al film Pixar

L'attrice premio Oscar per Emilia Pérez ha raccontato in che modo ha scelto di avvicinarsi al personaggio di Olga Solis.

Zoe Saldana ha rilasciato un'intervista a Collider nella quale ha raccontato in che modo si è preparata per doppiare il personaggio di Olga Solis nel nuovo film Pixar Elio.

La star, premiata di recente con l'Oscar alla miglior attrice non protagonista per Emilia Pérez, ha svelato un metodo piuttosto insolito per allenare la propria voce.

Zoe Saldana mangiava mele per aiutarsi con la voce in Elio

L'attrice ha spiegato di aver fatto parecchi spuntini a base di mele verdi per ammorbidire la propria voce prima di lavorare al progetto:"Non è certo la prima volta che doppio un'animazione, e sento di essere migliorata nel capire cosa serve alla mia voce: riposo il giorno prima e tante mele verdi il giorno stesso, perché c'è qualcosa che le mele verdi fanno al palato".

Una scena del film Elio

Zoe Saldana ne è convinta:"In qualche modo ammorbidiscono le papille gustative, così non si crea quel suono un po' impastato che, se sei in una cabina di registrazione, può risultare molto forte".

La richiesta alla produzione di Elio e il rapporto con il suo personaggio

Nell'intervista, Zoe Saldana ha confessato di aver chiesto alla produzione di registrare per ultime le scene in cui il suo personaggio deve urlare, in maniera tale da preparare la voce per le scene emotive.

"Per questo film, sono salita a bordo quando molti elementi erano già pronti, ma avevamo ancora abbastanza margine per sfumature e improvvisazione, così ho potuto mettere tanto di me stessa in Olga, per farla sembrare autenticamente mia, e mi è piaciuto. Non mi capitava da tempo. Ma in generale mi piace quel processo perché mi permette di conoscere meglio l'animatore e il regista" ha concluso Saldana.