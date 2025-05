Elio: Pixar lancia il final trailer del suo nuovo film d'animazione

Pixar ha condiviso con i propri fan il trailer finale di Elio, nuova commedia animata sci-fi realizzata dai creatori di Coco e Red, prevista nelle sale cinematografiche il prossimo 20 giugno.

Si tratta di una nuova tappa nella lunga filmografia targata Pixar, che ha regalato ai fan del cinema d'animazione alcune delle vette più alte nel genere negli ultimi trent'anni.

Il final trailer di Elio della Pixar

Il nuovo final trailer del film mette in evidenza il desiderio del protagonista di trovare il proprio posto nel mondo dopo aver faticato ad integrarsi con gli altri bambini.

Finalmente, Elio raggiunge il suo obiettivo nel luogo più inaspettato possibile, diventando ambasciatore della Terra tra amichevoli alieni, che dovrà proteggere da un pericoloso invasore.

La nuova avventura Pixar nello spazio

La sinossi del film spiega bene ciò che i fan scopriranno in Elio:"Per secoli, l'umanità ha guardato verso l'universo in cerca di risposte - nel nuovo film Disney e Pixar, è l'universo a rispondere! Quando Elio viene teletrasportato nel Communiverse, un'organizzazione interplanetaria con rappresentanti da galassie lontane, si ritrova immerso in un'impresa epica. Scambiato per il leader della Terra, Elio dovrà stringere nuovi legami con forme di vita aliene eccentriche, affrontare una crisi di proporzioni intergalattiche e, in qualche modo, scoprire chi è davvero e qual è il suo posto nel mondo".

Il film d'animazione Elio vanta un cast ricco di voci tra cui spiccano Yonas Kibreab nel ruolo di Elio, la premio Oscar Zoe Saldana nel ruolo di zia Olga, Remy Edgerly nel ruolo di Glordon, Brad Garrett nel ruolo di Lord Grigon, Jameela Jamil nel ruolo dell'ambasciatrice Questa, e Shirley Henderson nel ruolo di Ooooo. Il film è prodotto da Mary Alice Drumm.