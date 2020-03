Guardiani della Galassia 3, Vin Diesel anticipa: "Vedrete Alpha Groot"

Guardiani della Galassia Vol. 3 riporterà in scena Groot che, come anticipato da Vin Diesel, apparirà in una nuova versione. Il film non ha ancora una data di uscita prevista a causa degli impegni del regista con The Suicide Squad.

La star, durante la promozione di Bloodshot, ha infatti parlato del terzo capitolo di Guardiani della Galassia: "Ho solo due parole su quel personaggio: Alpha Groot".

Vin Diesel aveva inoltre confermato che i Guardiani della Galassia appariranno in Thor: Love and Thunder, il quarto capitolo delle avventure del supereroe interpretato dalla star Chris Hemsworth.

L'attore non ha però spiegato il significato della definizione Alpha Groot e potrebbe essere un riferimento a un ruolo da leader all'interno dei Guardiani della Galassia, forse in linea con la versione Re Groot presente tra le pagine dei fumetti. James Gunn potrebbe aver inoltre deciso di introdurre la specie di Groot e la sua famiglia, elemento che potrebbe essere legato al suo essere Alpha.

Il regista e sceneggiatore James Gunn ha più volte ribadito che la fine della trilogia dedicata ai Guardiani verrà girata e completata dopo il suo impegno sul set di The Suicide Squad, cinecomic che richiederà comunque un periodo di lavorazione piuttosto lungo. Non resta quindi che attendere per scoprire se i Marvel Studios sveleranno quando si potranno nuovamente vedere in azione i protagonisti.