Guardiani della Galassia 3, Karen Gillan: "La sceneggiatura è pronta ed è meravigliosa"

La sceneggiatura di Guardiani della Galassia 3 è pronta e, per Karen Gillan, è soprattutto meravigliosa. L'interprete di Nebula ha svelato il dettaglio che farà piacere a tutti i fan del MCU durante una recente intervista.

Karen Gillan è al momento impegnata nel press tour di Jumanji - The Next Level ma, vista la sua fama come Nebula, soprattutto dopo i fatti di Avengers: Endgame, era scontato che qualcuno le chiedesse del suo prossimo impegno con la Marvel, ovvero quello per Guardians of the Galaxy Vol. 3. Al momento il film non figura nella prossima Fase 4 del MCU ma non è detto che i piani non possano cambiare in corsa, e questo perchè la sceneggiatura di James Gunn non soltanto è pronta ma è "meravigliosa".

"Posso affermare di averla letta e posso affermare che è fantastica" ha detto un'entusiasta Karen Gillan. "Siamo davvero contenti che James sia tornato per completare la trilogia perchè non sarebbe stato lo stesso senza di lui. La sceneggiatura è meravigliosa, meravigliosa!"

Con uno script già pronto, dunque, tutti dalle parti di Marvel pare si aspettino dei tempi piuttosto brevi per la produzione del terzo film con protagonisti Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Sean Gunn, Michael Rooker e Pom Klementieff. "Non dirò precisamente quando uscirà Guardiani della Galassia 3, dirò solo che lo farà in ritardo rispetto a quanto progettato all'origine" aveva affermato Kevin Feige qualche mese fa. "Ma per fortuna James Gunn è di nuovo in squadra, ci stiamo già lavorando ed è di nuovo tutto sotto controllo". A seconda che le riprese comincino all'inizio o verso la fine del 2020, dunque, e questo in base agli impegni di Gunn con The Suicide Squad, Guardiani della Galassia 3 potrebbe arrivare nelle sale già alla fine del 2021.