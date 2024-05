Guardiani della Galassia, James Gunn riflette sulla fine del franchise: 'Mi mancate tutti'

James Gunn ha detto addio ai Marvel Studios dopo l'uscita nelle sale di Guardiani della Galassia Vol. 3, avvenuta esattamente un anno fa. Mentre ora è impegnato nello sviluppo del nuovo DC Universe come capo dei DC Studios insieme a Peter Safran, Gunn non ha dimenticato la "famiglia" dei Guardiani, che ha celebrato sui social.

In occasione del primo anniversario dell'uscita di Guardiani della Galassia Vol. 3, Gunn ha condiviso un post in cui ha riflettuto sulla chiusura della trilogia. Il regista ha incluso alcune immagini del dietro le quinte che lo ritraggono con diversi membri del cast e ha anche lasciato un messaggio commovente per esprimere quanto ama e gli mancano le persone con cui ha lavorato in quei film.

"Guardiani della Galassia Vol. 3 è uscito negli Stati Uniti un anno fa oggi e io sono seduto qui con le lacrime agli occhi solo a pensarci", ha scritto Gunn. "Che viaggio meraviglioso con persone meravigliose. Ci siamo guardati le spalle a vicenda e lo faremo sempre. E anche se, come i Guardiani, alcuni di noi hanno preso strade diverse, l'amore è sempre lì e siamo ancora una famiglia. Mi mancate tutti e voglio bene a ciascuno di voi così tanto da far male".

Ci sarà un Guardiani della Galassia 4?

È possibile che alcuni dei personaggi di Guardiani della Galassia continuino a comparire in altri film del MCU. Tuttavia, Gunn non sarà al timone, poiché ormai alla guida del nuovo DC Universe.

Guardiani della Galassia 4: la risposta ufficiale di James Gunn all'ipotesi di un nuovo sequel

Attualmente, il regista è impegnato nelle riprese di Superman, il primo film che farà parte del DCU. Gunn è anche coinvolto nello sviluppo di una serie di altri film e show televisivi che faranno parte della stessa continuity e ha già dato la sua benedizione alla Marvel qualora decidesse di assumere un altro regista per un quarto film di Guardiani della Galassia.