Green Lantern: Zack Snyder svela quale attore lo avrebbe dovuto interpretare in Justice League

Zack Snyder, ospite del Justice Con 2021, ha svelato ai fan della convention il nome dell'attore che avrebbe dovuto interpretare il personaggio di Greeen Lantern nel suo Zack Snyder's Justice League: si tratta di Wayne T. Carr, scelto inizialmente per la versione di John Stewart.

Zack Snyder's Justice League: i supereroi in una scena

Anche se la Zack Snyder's Justice League ha offerto al pubblico un breve sguardo a una foto di gruppo delle Lanterne Verdi, Zack Snyder ha spiegato che l'introduzione del personaggio di John Stewart era stata pianificata per la fine del film. Warner ha poi chiesto al regista di tagliare la scena dopo alcuni ciak con Wayne T. Carr.

"Gli ho detto, 'Guarda, c'è una possibilità che questo non sia presente nel film", ha condiviso Snyder, rivelando anche di aver incontrato Carr per la prima volta tramite Ray Fisher, che interpreta Cyborg nel film. "Non sono sicuro al 100% che pensasse che fosse vero, legittimo."

In un'intervista separata con il podcast ReelBlend, Zack Snyder ha ampliato l'aneddoto sul motivo per cui questo particolare cameo di Lanterna Verde non sia finito nel film:

"Avevamo una scena di Lanterna Verde nel film che lo studio mi ha chiesto di eliminare che avevo girato qui, nel vialetto di casa mia, con un attore straordinario che avrebbe interpretato John Stewart. Poi lo studio, quando ha visto il film e si è reso conto che avevo fatto ogni singola cosa che mi avevano chiesto di non fare, non l'ha presa bene, eravamo a un punto critico".

Per Snyder, la rivelazione di John Stewart si è trasfromata nella scena che coinvolge Harry Lennix nei panni di Martian Manhunter. Come parte di un compromesso con la Warner Bros., la presenza del personaggio nel film è stata aumentata in modo ignificativo e Snyder è stato anche in grado di girare la scena con Batman d Joker che ha introdotto ufficialmente il villain di Jared Leto.

