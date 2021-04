Dave Bautista e il fancast di Green Lantern: "Perché sempre personaggi brutti?"

Dave Bautista ha risposto al fancast di un fan DC che ha dichiarato di vederlo bene nei panni di Kilowog in un nuovo adattamento di Green Lantern. L'interprete ha fatto ironia sull'accostamento e ha chiesto perché debba essere sempre lui a sottoporsi a tali sfide estetiche.

Ironizzando sul fancasting di un utente che lo vederebbe bene a interpretare Kilowog in un nuovo adattamento di Green Lantern, Dave Bautista ha dichiarato: "Ok, so di non essere il ragazzo più carino e piacente al mondo. Però, perché vengo sempre accostato a...come dire, personaggi così complessi a livello estetico? Questo è il motivo per cui non potrò mai fare rom-com!".

Come riportato da Comic Book, in quanto personaggio importante nell'universo di Green Lantern, Kilowog è stato già adattato diverse volte. Nel film diretto da Michel Gondry e interpretato da Ryan Reynolds, Kilowog è stato doppiato da Michael Clarke Duncan, da Dennis Haysbert nel cartoon Justice League e da Kevin Michael Richardson in Green Lantern: The Animated Series, che lo mostra come personaggio ricorrente al fianco di Hal Jordan. Il personaggio è apparso anche nel recente Zack Snyder's Justice League nel futuro distopico previsto da Cyborg.

Noto per aver interpretato My Son, My Son, What Have Ye Done di Werner Herzog, Riddick, Guardiani della Galassia, Spectre, Blade Runner 2049 e Hotel Artemis, Dave Bautista ha recitato anche in Dune di Denis Villeneuve e in Army of the Dead di Zack Snyder, in uscita su Netflix il 21 maggio 2021.