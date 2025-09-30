Grande Fratello, ecco i protagonisti della prima puntata: età, professioni e curiosità

Ieri, 29 settembre 2025, è partita ufficialmente la nuova stagione del Grande Fratello, condotta da Simona Ventura. In prima serata su Canale 5, sono stati presentati dodici partecipanti, mentre il secondo gruppo entrerà nella Casa durante la diretta di lunedì 6 ottobre

Anita Mazzotta, 26 anni, originaria di Brindisi e oggi residente a Milano, lavora come piercer. Sportiva e appassionata di baseball, porta energia e determinazione nella Casa.

Donatella Mercoledisanto, 46 anni, casalinga pugliese, si definisce "spumeggiante" ed è felicemente sposata con Andrea, che chiama "il sole della mia vita".

Omer Elomari, 26 anni, nato in Siria e residente in Valtellina, lavora come consulente aziendale. Cresciuto con la passione per la palestra trasmessagli dal padre, allenatore di Muay Thai, porta con sé una storia di vita segnata dalla guerra e dal trasferimento in Italia.

Francesca Carrara, 43 anni, restauratrice e tappezziera romana, entra nella Casa insieme al figlio Simone De Bianchi, 22 anni, postino di professione, ha alle spalle qualche piccola esperienza al cinema. L'ingresso nella Casa rappresenta per lui una nuova sfida, soprattutto perché dovrà convivere con la madre Francesca.

Benedetta Stocchi, salumiera di professione, si presenta come "la norcina più bella d'Italia" e viene soprannominata "Spaccacuori" perché, pur essendo molto corteggiata, non sceglie mai nessuno.

Matteo Azzali, 47 anni, ex pugile, ha dedicato la vita alla boxe. Dopo un grave incidente, il suo obiettivo è trasformare la ferita in rinascita, aiutando ragazzi meno fortunati attraverso lo sport.

Giulio Carotenuto, odontoiatra dal carattere solare, allegro e ottimista, cerca di portare leggerezza e sorrisi nella Casa e ammette di voler trovare l'amore senza accontentarsi.

Giulia Soponariu, 19 anni, studentessa di Economia e Statistica all'Università di Torino, modella da 14 anni. Alta 1,83, si descrive solare, ironica e un po' "cringiona", come la chiamano i suoi fratelli.

Domenico D'Alterio, 31 anni, operaio di Scampia e papà della piccola Paola. Entrare al Grande Fratello rappresenta per lui già una grande vittoria.

Grazia Kendi, 25 anni, di Milano, molto attiva sui social e modella per campagne promozionali. Si definisce buona con chi lo merita, ma decisa con chi non la rispetta.

Francesco Rana, 29 anni, originario di Giovinazzo, lavora come agente di polizia locale e realizza il sogno di entrare nella Casa dopo cinque anni di provini.